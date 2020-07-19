В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала

"На площади в полдень собралось около 70 человек, из них 40 человек у здания правительства, остальные чуть в отдалении в ожидании митинга. Но митинга как такового не было, никто людей не организовал, и они в течение полутора часов разошлись", - сказал РИА Новости представитель мэрии.

По данным источника в силовых структурах, в отличие от предыдущих дней, в вечернем шествии приняли участие лишь 200 человек, на площади Ленина у здания правительства было около 100.

В городе было очень жарко и душно - к 22.00 (15.00 мск) температура воздуха составляла плюс 29 градусов. Участникам акции бесплатно раздавали воду.

Ранее во время несанкционированных митингов, которые начались 11 июля, на крыльце здания правительства стояла полиция, сегодня правоохранителей не было.

В свою очередь, в мэрии Комсомольска-на-Амуре РИА Новости сообщили, что там также состоялась несанкционированная акция в поддержку Фургала.

"Акции начались еще в прошлый четверг. Самые многочисленные были по субботам 11 и 18 июля, они собрали порядка 1 тысячи человек. В будние дни они немногочисленны. Сегодня также проходит митинг. Ни одна из акций не согласована, никаких уведомлений к нам об их проведении не поступало", - сказал представитель мэрии Комсомольска-на-Амуре.

Он отметил, что полиция наблюдала за ходом митингов.

Акция в поддержку Фургала прошла в субботу и в столице Еврейской автономной области.

"Никаких заявлений о проведении акций в мэрию не поступало, а значит, они имеют статус несогласованных. Это уже компетенция полиции", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Биробиджана

Шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края в Благовещенске собрало около 130 человек. УМВД по Амурской области не стало комментировать акцию.

Ранее сообщалось, что митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. Самый массовый митинг прошел 11 июля, по данным УМВД, он собрал до 12 тысяч человек, 18 июля в шествии приняли участие до 10 тысяч человек. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока

В субботу 18 июля было также жарко, несколько участников во время многочасового дневного митинга почувствовали себя плохо и обратились к врачам скорой помощи.

В пятницу правительство Хабаровского края попросило жителей региона на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. Власти рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за COVID-19. В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.

Фургала задержали 9 июля сотрудники СК ФСБ , ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву . В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО " Лефортово ", виновным себя не признает.