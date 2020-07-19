Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200719/1574560717.html
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T17:11
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
юрий трутнев
хабаровск
владивосток
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528588_0:44:3009:1737_1400x0_80_0_0_84af97e4804246e11c3c58bdb8441ca3.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574530753.html
https://ria.ru/20200717/1574489304.html
https://ria.ru/20200717/1574474067.html
Вечернее "бдение" завершено. Ну, слава Богу. Вообще, митинги типа "Я-Мы-Фургал" не новость. По всему миру один сценарий (с вариациями:) Разработчик-Джин Шарп ("От диктатуры к демократии...",1993) Результат: волна "стихийных" цветных революций; народ вдруг "встал-осознал-пошёл-смёл". Результат отличный. Для "сценаристов". А для народа-не очень. Что в Ливии, что на Украине, что в других странах. И в данном случае ничего нового. Фургал Хабаровский:) и митингующий народ, это просто расходный материал для "сценаристов". А главная цель - свергнуть "режим" и "неправильного" лидера. Ну, чтобы стало хорошо. Как в Ливии или на Украине...
157
Подсуетились, футболки, бейсболки запринтовали 😆. Подготовились...
79
69
хабаровск
владивосток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528588_0:44:3009:1737_1400x0_80_0_0_84af97e4804246e11c3c58bdb8441ca3.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528588_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_26815cdbcdc7b94fb3d7ec3624983c99.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574528588_481:0:2529:2048_1400x0_80_0_0_e70453b598a40a8f9ba2a88f6f2a62df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), юрий трутнев, хабаровск, владивосток, происшествия

В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала

17:11 19.07.2020
43274
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 19 июл – РИА Новости. В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, она прошла в два этапа, собрала несколько десятков человек и закончилась без происшествий.
"На площади в полдень собралось около 70 человек, из них 40 человек у здания правительства, остальные чуть в отдалении в ожидании митинга. Но митинга как такового не было, никто людей не организовал, и они в течение полутора часов разошлись", - сказал РИА Новости представитель мэрии.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
18 июля, 12:47
На митинге в поддержку Фургала люди требовали перенести суд в Хабаровск
По данным источника в силовых структурах, в отличие от предыдущих дней, в вечернем шествии приняли участие лишь 200 человек, на площади Ленина у здания правительства было около 100.
В городе было очень жарко и душно - к 22.00 (15.00 мск) температура воздуха составляла плюс 29 градусов. Участникам акции бесплатно раздавали воду.
Ранее во время несанкционированных митингов, которые начались 11 июля, на крыльце здания правительства стояла полиция, сегодня правоохранителей не было.
В свою очередь, в мэрии Комсомольска-на-Амуре РИА Новости сообщили, что там также состоялась несанкционированная акция в поддержку Фургала.
"Акции начались еще в прошлый четверг. Самые многочисленные были по субботам 11 и 18 июля, они собрали порядка 1 тысячи человек. В будние дни они немногочисленны. Сегодня также проходит митинг. Ни одна из акций не согласована, никаких уведомлений к нам об их проведении не поступало", - сказал представитель мэрии Комсомольска-на-Амуре.
Он отметил, что полиция наблюдала за ходом митингов.
Акция в поддержку Фургала прошла в субботу и в столице Еврейской автономной области.
"Никаких заявлений о проведении акций в мэрию не поступало, а значит, они имеют статус несогласованных. Это уже компетенция полиции", - сообщил РИА Новости представитель мэрии Биробиджана.
Шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края в Благовещенске собрало около 130 человек. УМВД по Амурской области не стало комментировать акцию.
Митинг в Хабаровске
17 июля, 12:35Распространение нового коронавируса
Жителей Хабаровского края призвали отказаться от митингов из-за COVID-19
Ранее сообщалось, что митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. Самый массовый митинг прошел 11 июля, по данным УМВД, он собрал до 12 тысяч человек, 18 июля в шествии приняли участие до 10 тысяч человек. В субботу и воскресенье высказаться в поддержку Фургала собрались также некоторые жители Владивостока.
В субботу 18 июля было также жарко, несколько участников во время многочасового дневного митинга почувствовали себя плохо и обратились к врачам скорой помощи.
В пятницу правительство Хабаровского края попросило жителей региона на фоне роста числа заболевших коронавирусом воздержаться от несанкционированных митингов. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук также обратился к горожанам, отметив, что здоровье участников несогласованных акций под угрозой. Власти рассматривают возможность возврата к ограничительным мероприятиям из-за COVID-19. В четверг власти информировали, что около 90% мест в COVID-госпиталях Хабаровска заняты заболевшими, их число в регионе ежедневно увеличивается на 100 человек. На сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что число новых случаев коронавируса в Хабаровском крае растет уже 10 недель, в регионе заняты 65% коек. Согласно статистике оперативного штаба, среди всех регионов России только у Хабаровского края наблюдается тенденция постоянного увеличения заболеваемости. При этом объем тестирований в регионе существенно не увеличивается и составляет в среднем менее 1,5 тысячи в сутки.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что задержание Фургала – событие жесткое, достаточно нетривиальное, поэтому "есть какая-то реакция". При этом он подчеркнул, что правоохранители никогда бы не стали задерживать действующего губернатора, если бы у них не было стопроцентного обоснования.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
17 июля, 05:54
Трутнев назвал причину кризиса в Хабаровском крае
26503417130
Обсудить 69
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Юрий ТрутневХабаровскВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Вечернее "бдение" завершено. Ну, слава Богу. Вообще, митинги типа "Я-Мы-Фургал" не новость. По всему миру один сценарий (с вариациями:) Разработчик-Джин Шарп ("От диктатуры к демократии...",1993) Результат: волна "стихийных" цветных революций; народ вдруг "встал-осознал-пошёл-смёл". Результат отличный. Для "сценаристов". А для народа-не очень. Что в Ливии, что на Украине, что в других странах. И в данном случае ничего нового. Фургал Хабаровский:) и митингующий народ, это просто расходный материал для "сценаристов". А главная цель - свергнуть "режим" и "неправильного" лидера. Ну, чтобы стало хорошо. Как в Ливии или на Украине...
19 июля, 17:24
aalnoor1953
101101054
Подсуетились, футболки, бейсболки запринтовали 😆. Подготовились...
19 июля, 18:06
Жанна Фро
53210023
Рекомендуем
Карета скорой помощи, США
В результате стрельбы в американской Пеории пострадали 12 человек
Доминик Рааб
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин
Умер вице-губернатор Самарской области Александр Карпушкин
Зал судебных заседаний
Адвокат рассказал об основном обвиняемом по делу о торговле детьми
Военнослужащие армии Украины
ВСУ выводят с передовой иностранных наемников из Донбасса, сообщили в ЛНР
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Консервированные овощи
Китайский блогер назвал блюдо, которым гордятся россияне
Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве
Саакашвили заявил об угрозе "потерять" Украину
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп заявил, что США победили в двух "прекрасных мировых войнах"
Никита Турчин
Звезду "Битвы экстрасенсов" и "Дома-2" избили в Москве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Сотрудник полиции
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ужесточить отчетность по зарубежным счетам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко заявил о плане оппозиции силой свергнуть власть
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Эксперт рассказал о пользе и вреде лаваша
03:54На Чукотке потушили все лесные пожары
03:52В Вашингтоне рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе
03:43Канье Уэст на встрече с избирателями рыдал, ругался и цитировал Библию
03:40Роспотребнадзор исследует распространенность COVID-19 среди людей с ВИЧ
03:37Ученые рассказали об эффективности ультрафиолета против коронавируса
03:21"Не может расслабиться": адвокат рассказал о состоянии Ефремова
03:18Эксперты оценили потенциал виртуальной одежды в России
03:15Кинолог рассказал о моде на клички собак
03:09НАСА поздравило ОАЭ с успешным запуском зонда к Марсу
03:04Гидрометцентр спрогнозировал жару на полюсе холода в Якутии
03:03В Госдуме готовят законопроекты с рядом советских норм для педагогов
02:38Самолет с вывезенными из Африки россиянами прибыл в Москву
02:36Расчеты С-400 "отбили" Черноморское побережье от ударных дронов
02:10Оптическая иллюзия с зебрами озадачила пользователей Сети
02:05Эксперт рассказала, как получить налоговый вычет за лечение
02:01Тренер рассказал, как избавиться от лишнего жира без вреда для организма
01:58В Бразилии за сутки выявили более 23,5 тысячи случаев COVID-19
01:26В Вашингтоне один человек погиб, восемь ранены при стрельбе
01:13Первый зонд инженеров из ОАЭ запустили к Марсу из Японии
Лента новостейМолния