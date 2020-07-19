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В Ленинградской области расчеты "Панцирей" отбили "атаку" крылатых ракет
Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" в рамках объявленной внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ отразили условную атаку... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T16:38
каспийское море
сергей шойгу
ленинградская область
происшествия
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каспийское море, сергей шойгу, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области расчеты "Панцирей" отбили "атаку" крылатых ракет

16:38 19.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 во время учений
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1" во время учений. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" в рамках объявленной внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ отразили условную атаку крылатыми ракетами в Ленинградской области, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа.
"В Ленинградской области боевые расчеты ЗРПК "Панцирь" Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей. По прибытию в район выполнения учебно-боевой задачи экипажи ЗРПК заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет", - говорится в сообщении.
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В рамках основного этапа тренировки расчеты отработали обнаружение, захват и сопровождение сверхманевренных целей на высотах до 10 километров. Кроме того, расчеты "Панцирей" в полевых условиях провели замену поврежденного колеса на одной из машин, а также отработали заряжание машин в ночное время.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил РФ.
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Каспийское мореСергей ШойгуЛенинградская областьПроисшествия
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