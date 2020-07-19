В Ленинградской области расчеты "Панцирей" отбили "атаку" крылатых ракет

"В Ленинградской области боевые расчеты ЗРПК "Панцирь" Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей. По прибытию в район выполнения учебно-боевой задачи экипажи ЗРПК заняли расчетные позиции и приступили к выполнению задач по прикрытию стационарных объектов от условных ударов крылатых ракет", - говорится в сообщении.

В рамках основного этапа тренировки расчеты отработали обнаружение, захват и сопровождение сверхманевренных целей на высотах до 10 километров. Кроме того, расчеты "Панцирей" в полевых условиях провели замену поврежденного колеса на одной из машин, а также отработали заряжание машин в ночное время.