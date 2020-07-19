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Религия и мировоззрение
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Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу
Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном. РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T14:03
религия и мировоззрение
ситуация на армяно-азербайджанской границе
папа римский
новости - религия и мировоззрение
ватикан
азербайджан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, папа римский, новости - религия и мировоззрение, ватикан, азербайджан, армения, в мире

Папа Франциск призвал Армению и Азербайджан к диалогу

14:03 19.07.2020
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© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano / Перейти в фотобанкПапа Франциск
Папа Франциск
© РИА Новости / Servizio Fotografico Vaticano
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Папа Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 19 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал путем диалога достичь длительного мирного решения проблем, существующих между Арменией и Азербайджаном.
"С озабоченностью я слежу за новым обострением в последние дни вооруженной напряженности в регионе Кавказа, между Арменией и Азербайджаном", - заявил понтифик, обращаясь с традиционной воскресной проповедью к верующим, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане.
Армянские военные в Тавушской области
18 июля, 21:09
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Папа Франциск пообещал молиться за семьи погибших в результате происшедших столкновений и выразил надежду на то, что при содействии международного сообщества "посредством диалога и доброй воли сторон можно будет достичь длительного мирного решения на благо этих возлюбленных народов".
Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе продолжаются с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
В ходе воскресного обращения к верующим папа Франциск также вновь поддержал инициативу ООН, направленную на достижение глобального перемирию на планете, чтобы позволить людям справиться с продолжающейся пандемией коронавируса.
"Возобновляю свой призыв к глобальному и немедленному прекращению огня, которое позволит достичь мира и безопасности, чтобы обеспечить необходимую гуманитарную поддержку", - сказал папа Римский.
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Религия и мировоззрениеСитуация на армяно-азербайджанской границеПапа РимскийНовости - Религия и мировоззрениеВатиканАзербайджанАрменияВ мире
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