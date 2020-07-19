На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна " Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна " Росэнергоатом ".

Так на энергоблоке начался этап физического пуска. Всего в реактор ВВЭР-1200 загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Затем ученые запустят в нем управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию — сам физический пуск, а потом проведут энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности. Все это планируют выполнить в течение нынешнего года.

Первый этап цикла в среднем занимает около двух месяцев, отметили в концерне.

Новый энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 году.

Владимир Перегуда. "Физпуск — это только первый шаг, впереди у нас долгий путь: уже этой осенью мы подключим блок к сети и выработаем первые киловатт-часы электроэнергии, поэтапно осваивая уровни мощности реактора до 100%. При этом мы будем выполнять сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем и системы безопасности блока, чтобы уже в начале 2021 года ввести новый блок в промышленную эксплуатацию", — отметил директор Ленинградской АЭС

С пуском этого блока в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, разработанному в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом "Росатома"

© Фото : Концерн Росэнергоатом На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200 © Фото : Концерн Росэнергоатом На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200

Ленинградская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.

Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.