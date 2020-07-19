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На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока
Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом". РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T15:00
ленинградская аэс
росэнергоатом
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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санкт-петербург
новости - ядерные технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ленинградская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ленинградская область, санкт-петербург, новости - ядерные технологии

На Ленинградской АЭС-2 началась загрузка топлива в реактор нового блока

12:48 19.07.2020 (обновлено: 15:00 19.07.2020)
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© Фото : Концерн РосэнергоатомНа Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
© Фото : Концерн Росэнергоатом
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Сотрудники Ленинградской АЭС-2 начали загрузку ядерного топлива в реактор нового энергоблока. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Росэнергоатом".
Так на энергоблоке начался этап физического пуска. Всего в реактор ВВЭР-1200 загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Затем ученые запустят в нем управляемую самоподдерживающуюся цепную ядерную реакцию — сам физический пуск, а потом проведут энергетический пуск — начало выдачи энергоблоком электричества в сеть, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование блока на номинальной мощности. Все это планируют выполнить в течение нынешнего года.
Первый этап цикла в среднем занимает около двух месяцев, отметили в концерне.
Новый энергоблок планируют ввести в промышленную эксплуатацию в 2021 году.
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"Физпуск — это только первый шаг, впереди у нас долгий путь: уже этой осенью мы подключим блок к сети и выработаем первые киловатт-часы электроэнергии, поэтапно осваивая уровни мощности реактора до 100%. При этом мы будем выполнять сотни тестирований для подтверждения надежной и безопасной работы всех технологических систем и системы безопасности блока, чтобы уже в начале 2021 года ввести новый блок в промышленную эксплуатацию", — отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда.
С пуском этого блока в России завершится сооружение первой серии атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 по современному отечественному проекту АЭС-2006, разработанному в XXI веке. Атомные электростанции этого проекта сейчас стали главным экспортным продуктом "Росатома".
© Фото : Концерн РосэнергоатомНа Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
© Фото : Концерн Росэнергоатом
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
Ленинградская АЭС — филиал АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Станция расположена в городе Сосновый Бор в 40 километрах западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.
ЛАЭС является крупнейшей в России по суммарной установленной электрической мощности (4200 МВт) и единственной с двумя типами реакторов: в эксплуатации находятся три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок современного поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт), также классифицируемый как энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2.
Ленинградская АЭС производит больше всего электроэнергии на Северо-Западе России. Ее доля в общей выработке электроэнергии составляет 30%. Благодаря работе четырех энергоблоков ЛАЭС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области горит каждая вторая лампочка.
© Фото : Концерн РосэнергоатомНа Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
© Фото : Концерн Росэнергоатом
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
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Ленинградская АЭСРосэнергоатомГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Ленинградская областьСанкт-ПетербургНовости - Ядерные технологии
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Dmitry Ivanov
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19 июля, 12:58
Oleg Potapov
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