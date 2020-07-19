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Ереван зафиксировал около 70 выстрелов на армяно-азербайджанской границе
Армянская сторона констатирует относительное затишье на армяно-азербайджанской границе, Ереван зафиксировал за ночь около 70 выстрелов из стрелкового оружия,... РИА Новости, 19.07.2020
2020-07-19T08:49
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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353
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

Ереван зафиксировал около 70 выстрелов на армяно-азербайджанской границе

08:49 19.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
ЕРЕВАН, 19 июл – РИА Новости. Армянская сторона констатирует относительное затишье на армяно-азербайджанской границе, Ереван зафиксировал за ночь около 70 выстрелов из стрелкового оружия, сообщила в воскресенье пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян.
"В ночь с 18 на 19 июля, и на данный момент, на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное затишье. На отдельных участках границы противник произвел около 70 выстрелов из стрелкового оружия", - написала Степанян в Facebook.

🇦🇲Հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսի 18-ի լույս 19-ի գիշերը, ինչպես նաև այս պահին, պահպանվել է հարաբերական անդորր։...

Опубликовано Shushan Stepanyan Суббота, 18 июля 2020 г.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
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