Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574543937.html
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Соответствующее заявление он... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T23:45
россия
дмитрий гордон
ситуация на украине
чеченская республика (чечня)
владимир зеленский
рамзан кадыров
украина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155275/21/1552752161_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_ba8f95b0f8ef242ba70912da70c856db.jpg
https://ria.ru/20190520/1553648446.html
https://ria.ru/20190520/1553652121.html
По уровню жизни украинцы уже обогнали россиян, год-полтора и Украину уже официально примут в ЕС. Экономика растёт втрое быстрее, чем у нас.)
3004
Кадыров ты уже надоел со своими извинениями
2348
218
россия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155275/21/1552752161_0:0:3056:1718_1400x0_80_0_0_ba8f95b0f8ef242ba70912da70c856db.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155275/21/1552752161_0:0:2712:2033_1400x0_80_0_0_73a6ac8c3fe6e3329d601cbef47782fb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155275/21/1552752161_48:0:2081:2033_1400x0_80_0_0_3eef0c1fbcf0529303fc202701834413.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий гордон, ситуация на украине, чеченская республика (чечня), владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, общество

Кадыров потребовал от Зеленского извинений

22:58 18.07.2020 (обновлено: 23:45 18.07.2020)
176221
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <...> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. <...> Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", — написал он.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном
20 мая 2019, 18:17
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, взятого полтора года назад. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.
После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ глава Украины заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.
В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, например, конфликт в Донбассе, которому он обещал положить конец, продолжается по сей день. Глава Чечни подчеркнул, что раньше народы России и Украины не могли допустить даже мысли о том, что их разделит война.
"Времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске", — написал он.
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве. 20 мая 2019
20 мая 2019, 21:00
Кадыров сравнил выступление Зеленского с обещаниями Ленина
В завершение Кадыров призвал украинского лидера сделать первый шаг для выстраивания добрососедских отношений между Москвой и Киевом.
"Будьте мужчиной, всегда держите свое слово", — подытожил он.
В прошлом году украинские СМИ писали, что осенью 2014 года Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Сообщалось, что он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку опасался за свою жизнь. Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Допускалась также его встреча с самим Кадыровым, однако Зеленский отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.
10215217301327857174
Обсудить 218
РоссияДмитрий ГордонСитуация на УкраинеЧеченская республика (Чечня)Владимир ЗеленскийРамзан КадыровУкраинаОбщество
Популярные комментарии
По уровню жизни украинцы уже обогнали россиян, год-полтора и Украину уже официально примут в ЕС. Экономика растёт втрое быстрее, чем у нас.)
18 июля, 23:51
М Михаил Пронин
268176122242
Кадыров ты уже надоел со своими извинениями
18 июля, 23:16
Aleksey Salamatin
215210006180
Рекомендуем
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Скриншот клипа Валерии и Максима Фадеева До предела
Фадеев извинился за клип с Валерией
Крым
Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
Фрукты и овощи на центральном колхозном рынке в Краснодаре
Россиянам рассказали, как выбрать самые сладкие арбузы и дыни
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
В Новосибирском зоопарке родились 16 детенышей краснокнижного манула
Анна Амбарцумян
В элитном московском отеле нашли труп известной блогерши
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Президент Украины Владимир Зеленский
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
Строительство газопровода Северный поток — 2
Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
Адвокат Александр Добровинский
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния