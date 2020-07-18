Кадыров потребовал от Зеленского извинений

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь <...> пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии. <...> Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной", — написал он.
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Так Кадыров отреагировал на отрывок из интервью Зеленского Дмитрию Гордону, взятого полтора года назад. В нем украинский лидер рассказал, что в одном из шоу студии "Квартал 95" показали кадры с плачущим Кадыровым.
После этого у Зеленского, по его словам, спросили, не будет ли эта ситуация неоднозначно воспринята мусульманами. В ответ глава Украины заявил, что просит прощения, если этот ролик задел чьи-то религиозные чувства.
В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский нечестен не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, например, конфликт в Донбассе, которому он обещал положить конец, продолжается по сей день. Глава Чечни подчеркнул, что раньше народы России и Украины не могли допустить даже мысли о том, что их разделит война.
"Времена поменялись, теперь заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске", — написал он.
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"Будьте мужчиной, всегда держите свое слово", — подытожил он.
В прошлом году украинские СМИ писали, что осенью 2014 года Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым. Сообщалось, что он обратился за помощью к первому заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру Евдокимову, поскольку опасался за свою жизнь. Ведомство помогло устроить встречу Зеленскому с замглавы МВД Чечни и с самим главой регионального министерства. Допускалась также его встреча с самим Кадыровым, однако Зеленский отказался ехать в Чечню, из-за чего "улаживать конфликт" отправился подчиненный Евдокимова Юрий Ериняк.