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МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T21:09
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном

21:09 18.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.
Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. В военно-политическом блоке призвали стороны "к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ". Позднее представитель Армении Виктор Биягов призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и взаимной поддержке "в соответствии с духом и буквой устава организации".
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"Для Армении было важно предоставление информации о ситуации на границе нашим партнерам по ОДКБ, что и произошло на заседании постоянного совета, где выступил наш представитель. Что касается заявления секретариата ОДКБ, то оно полностью отражало нашу обеспокоенность на данном этапе. В этом заявлении однозначно говорилось о напряженности в зоне ответственности ОДКБ", - сказала Нагдалян журналистам.
По ее словам, армянская сторона контролирует ситуацию, и нет необходимости в обращении к ОДКБ в другом формате.
Нагдалян также отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности Россия, были вовлечены в процесс разрядки.
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"Министр иностранных дел находился в постоянной связи с российским коллегой. Знаю, что контакты были и на уровне военных… Нашим приоритетом на данном этапе является прекращение эскалации, установление стабильности, ликвидации препятствий на пути к мирному процессу", - сказала пресс-секретарь армянского МИД.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМИД АрменииОДКБАзербайджанАрменияВ мире
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