МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян назвала приоритетом Еревана в ситуации с обострением на границе с Азербайджаном устранение препятствий на пути к мирному процессу.

Ранее в секретариате ОДКБ выразили серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. В военно-политическом блоке призвали стороны "к немедленному восстановлению режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ". Позднее представитель Армении Виктор Биягов призвал страны-члены ОДКБ к солидарности в условиях обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе и взаимной поддержке "в соответствии с духом и буквой устава организации".

"Для Армении было важно предоставление информации о ситуации на границе нашим партнерам по ОДКБ, что и произошло на заседании постоянного совета, где выступил наш представитель. Что касается заявления секретариата ОДКБ, то оно полностью отражало нашу обеспокоенность на данном этапе. В этом заявлении однозначно говорилось о напряженности в зоне ответственности ОДКБ", - сказала Нагдалян журналистам.

По ее словам, армянская сторона контролирует ситуацию, и нет необходимости в обращении к ОДКБ в другом формате.

Нагдалян также отметила, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в частности Россия, были вовлечены в процесс разрядки.

"Министр иностранных дел находился в постоянной связи с российским коллегой. Знаю, что контакты были и на уровне военных… Нашим приоритетом на данном этапе является прекращение эскалации, установление стабильности, ликвидации препятствий на пути к мирному процессу", - сказала пресс-секретарь армянского МИД.

Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха , где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.