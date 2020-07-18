Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200718/1574541079.html
Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье
Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми Вооруженными силами учениями по боевой подготовке и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:47
воздушно-десантные войска россии
александр фомин
владимир путин
сергей шойгу
баку
азербайджан
армения
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:82:2996:1767_1400x0_80_0_0_52da52e5eef3206b9331d2e8ca7a3efc.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574485846.html
https://ria.ru/20200717/1574513158.html
https://ria.ru/20200716/1574401775.html
https://ria.ru/20200717/1574472093.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:82:2996:1767_1400x0_80_0_0_52da52e5eef3206b9331d2e8ca7a3efc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3ae937e74802d37493fe71f39680ff2f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574370837_153:301:1865:2013_1400x0_80_0_0_1d8cf41024aa1cd3a14f02c037b7373c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воздушно-десантные войска россии, александр фомин, владимир путин, сергей шойгу, баку, азербайджан, армения, безопасность, в мире

Минобороны отвергло связь между проверкой войск и конфликтом в Закавказье

19:47 18.07.2020
1980
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми Вооруженными силами учениями по боевой подготовке и обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ "Кавказ – 2020", - приводятся его слова в сообщении Минобороны.
Обломки тактического БПЛА, принадлежащего Армении и уничтоженного вооруженными силами Азербайджана
17 июля, 11:43Сказано в эфире
Насколько реальна угроза ракетного удара Азербайджана по АЭС Армении?Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной электростанции. В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил реальность угрозы.
Фомин отметил, что войска приведены в высшие степени боевой готовности и готовятся к решению учебно-боевых задач.

Внезапная проверка войск

Накануне в военном ведомстве рассказали о планах оценить способность Южного и Западного военных округов обеспечить безопасность страны и их уровень подготовки к учениям "Кавказ-2020" по поручению президента Владимира Путина. Кроме того, пройдет проверка отдельных соединений центрального подчинения, а также ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.
Как отмечал министр обороны Сергей Шойгу, всего в мероприятиях примут участие более 149 тысяч солдат и офицеров, а также около 27 тысяч единиц военной техники.
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
17 июля, 18:44
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил. Министерство обороны возобновило эту практику в 2013 году. В начале 2016 года Путин отмечал, что подобные проверки хорошо себя зарекомендовали, они позволяют последовательно повышать боеготовность армии и флота, слаженность действий частей и подразделений.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана

В конце прошлой недели обострилась ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах. Боестолкновения происходили в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, но в самой непризнанной республике обстановка оставалась спокойной.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Накануне Путин обсудил эту ситуацию с постоянными членами Совета безопасности.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на заседании выразили крайнюю обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
17 июля, 00:56
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
200105
Обсудить 0
Воздушно-десантные войска РоссииАлександр ФоминВладимир ПутинСергей ШойгуБакуАзербайджанАрменияБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Подготовка офицеров Вооруженных сил РФ
В ЮВО военные перешли перевалы на Кавказе в рамках внезапной проверки
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Боевая тревога: учения в Таманской дивизии
Армянские военные в Тавушской области
МИД Армении призвал к прекращению эскалации на границе с Азербайджаном
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач объяснил проявление "самого раннего симптома" коронавируса
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Медведчук раскритиковал Зеленского за ориентацию на Запад Украины
Патруль американских и афганских военных в районе места бомбардировки в районе Ачин в провинции Нангархар. 14 апреля 2017
Талибы ответили на обвинения американских СМИ в "сговоре" с Россией
Участники съезда партии ЛДПР
Жириновский спрогрозировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса
Сотрудники сил безопасности в Триполи, Ливия
Правительство нацсогласия Ливии пообещало отпустить двух россиян
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Источник: Шойгу провел переговоры с министром обороны Азербайджана
Губернатор Одесской области Максим Степанов
Глава Минздрава Украины заявил об отсутствии в стране медицинской системы
Медики в клинико-диагностической лаборатории сборного пункта военного комиссариата Ростовской области
Более восьми тысяч российских военных вылечились от коронавируса
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников развеял мифы о кофе
3D модель ледокола Лидер
"Новый хозяин Севера": почему Запад не сможет потеснить Россию в Арктике
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:15В США число жертв COVID-19 превысило 140 тысяч человек
04:37В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
04:18В Китае за сутки выявили 16 случаев COVID-19
04:10Сомнолог нашла негативное последствие долгой жары
03:33Кинологи назвали самые популярные клички для собак
03:28Эксперт объяснил бесполезность бесконтактных турникетов против COVID
03:14Аналитик объяснил, почему ЕС не хочет жертвовать "Северным потоком — 2"
02:56Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек
02:36Эксперт рассказал, когда в России заработают e-sim карты
01:56В Бразилии выявили 28,5 тысячи новых случаев COVID-19
01:50Лидеры ЕС должны прийти к соглашению в воскресенье, заявил Конте
01:48В Ингушетии тушат пожар на несанкционированной свалке
01:44Экс-депутат Рады рассказал об "отказе" Украины от Крыма и Донбасса
01:24Трамп объявил о переходе на "телефонные митинги" из-за коронавируса
01:20СМИ: в Израиле задерживают участников антиправительственных демонстраций
01:17В Сирии пройдут третьи с начала войны парламентские выборы
00:40Лидеры ЕС прервали переговоры по антикризисному фонду
00:37Кабмин внес в ГД законопроект о налоговой поддержке СМИ и издательств
00:36Фадеев извинился за клип с Валерией
00:00Страны G20 намерены бороться с последствиями пандемии COVID-19
Лента новостейМолния