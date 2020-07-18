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Минобороны отвергло связь внезапной проверки с обострением в Закавказье
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми ВС РФ мероприятиями по боевой подготовке и... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T19:06
ситуация на армяно-азербайджанской границе
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр фомин
в мире
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), александр фомин, в мире

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с обострением в Закавказье

17:35 18.07.2020 (обновлено: 19:06 18.07.2020)
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин категорически отверг связь между проводимыми ВС РФ мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, сообщает Минобороны РФ.
С 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Как отметил Фомин, МО РФ проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск.
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Замглавы Минобороны РФ сообщил, что "войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач". По его словам, объединения, соединения и воинские части выполнят комплекс мероприятий по подготовке на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. Всего от ВС РФ к проверке привлечены порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов.
"Отвечая на вопросы журналистов, Александр Фомин категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении военного ведомства.
Добавляется, что в понедельник, 20 июля, Фоминым спланирован брифинг перед военными атташе зарубежных государств, на котором до них подробно будет доведен ход проведения внезапной проверки.
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"Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к СКШУ "Кавказ – 2020", - приводятся в сообщении слова Фомина.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминВ мире
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