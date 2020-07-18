Минобороны отвергло связь внезапной проверки с обострением в Закавказье

С 17 июля проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Как отметил Фомин, МО РФ проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск.

Замглавы Минобороны РФ сообщил, что "войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач". По его словам, объединения, соединения и воинские части выполнят комплекс мероприятий по подготовке на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. Всего от ВС РФ к проверке привлечены порядка 150 тысяч военных, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов.