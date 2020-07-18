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Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео
В соцсетях опубликовали видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T15:28
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Горящий собор Святых Петра и Павла во Франции сняли на видео

13:08 18.07.2020 (обновлено: 15:28 18.07.2020)
4163
© REUTERS / Stephane MaheЛиквидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
© REUTERS / Stephane Mahe
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В соцсетях опубликовали видео пожара в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант.
Jnoel Valentin в Twitter заснял, как горит здание — на кадрах видны вырывающиеся из собора языки пламени.
На кадрах французского телеканала BFM виден черный дым.
Пользователь Twitter Valentin Bourdaud показал работу пожарной службы.
В субботу утром загорелся собор Святых Петра и Павла. Его строительство началось в XV веке и продолжалось в течение 457 лет. Собор является одной из крупнейших готических церквей во Франции. Он всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери.
Позднее стало известно, что пожар локализовали, на месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин. По словам прокурора города Пьера Сена, причиной пожара мог стать поджог.
Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© REUTERS / Stephane Mahe

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
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Обсудить 6
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