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Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции
РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T20:29
франция
нант
фото
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574529894_0:244:3072:1972_1400x0_80_0_0_edcf5315218d6e57199e9311dc06b68d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, нант, фото, в мире, фото

Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции

12:57 18.07.2020 (обновлено: 20:29 18.07.2020)
1640
© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
1 из 6

В субботу утром в соборе Святых Петра и Павла во французском городе Нант на западе страны произошел пожар.

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
© REUTERS / Stephane Mahe

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
2 из 6

Это одна из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте она всего на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери. Строительство собора началось в XV веке и продолжалось 457 лет.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
3 из 6

На место пожара выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, глава МВД Жеральд Дарманен и министр культуры Розелин Башло.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
4 из 6

На месте происшествия работали 104 пожарных и 45 машин экстренных служб.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

Пожарные во время ликвидации возгорания в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
5 из 6

По словам начальника пожарной службы департамента Атлантическая Луара Лорана Ферле, в соборе было три очага возгорания.

© REUTERS / Stephane Mahe
© REUTERS / Stephane Mahe

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

Ликвидация пожара в Соборе святого Петра и Павла в Нанте, Франция
6 из 6

Как заявил прокурор города Нант Пьер Сен, причиной возгорания мог быть поджог.

© REUTERS / Stephane Mahe
782291614
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ФранцияНантФотоВ мире
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