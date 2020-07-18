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Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:48
ксения шойгу
сергей шойгу
кызыл
республика тыва
общество
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Хороший мужик
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кызыл
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574530691_0:29:587:360_1400x0_80_0_0_e8b7ac4633425be1b8f9d0ce013a1ae6.png
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РИА Новости
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ксения шойгу, сергей шойгу, кызыл, республика тыва, общество

Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе

12:12 18.07.2020 (обновлено: 12:48 18.07.2020)
36440
© Фото : @ksenia_shoiguСергей Шойгу на отдыхе
Сергей Шойгу на отдыхе
© Фото : @ksenia_shoigu
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву.
"Для того чтобы быть вместе — нужно быть вместе... Спасибо за то время, которое он проводит со мной! Лучший в мире отец!" — написала она.
На снимках можно увидеть, как министр обороны занимается рыбалкой и резьбой по дереву. В 2018 году на выставке в Кызыле были представлены написанные Сергеем Шойгу картины, а также вырезанные им вазы, шкатулки и скульптуры.
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Обсудить 31
Ксения ШойгуСергей ШойгуКызылРеспублика ТываОбщество
Популярные комментарии
Фотографию банковских счетов покажи пожалуйста🙏. Хотим знать на кого батрачим
18 июля, 12:19
Павлуша Кукакин
49400295
Хороший мужик
18 июля, 12:16
Сергей Меркулов
97200231
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