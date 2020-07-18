https://ria.ru/20200718/1574529551.html
Дочь Шойгу показала редкие фотографии отца на отдыхе
Руководитель проекта "Лига Героев" Ксения Шойгу показала в Instagram фотографии с отцом, министром обороны Сергеем Шойгу, снятые во время путешествия в Туву. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T12:12
2020-07-18T12:48
ксения шойгу
сергей шойгу
кызыл
республика тыва
общество
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Павлуша Кукакин
Фотографию банковских счетов покажи пожалуйста🙏. Хотим знать на кого батрачим
150
Сергей Меркулов
Хороший мужик
132
31
кызыл
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/12/1574530691_0:29:587:360_1400x0_80_0_0_e8b7ac4633425be1b8f9d0ce013a1ae6.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения шойгу, сергей шойгу, кызыл, республика тыва, общество