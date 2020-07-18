В Армении оценили обстановку на границе с Азербайджаном

"На армяно-азербайджанской границе с ночи сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут", - написала Степанян в Facebook.