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В Армении оценили обстановку на границе с Азербайджаном
Ночь на субботу на армяно-азербайджанской границе была относительно спокойной, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян. РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:07
ситуация на армяно-азербайджанской границе
тагуи степанян
азербайджан
армения
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в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, тагуи степанян, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Армении оценили обстановку на границе с Азербайджаном

08:07 18.07.2020
4160
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПредполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 июл – РИА Новости. Ночь на субботу на армяно-азербайджанской границе была относительно спокойной, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
"На армяно-азербайджанской границе с ночи сохранялось относительное спокойствие. Азербайджанские ВС вели бесцельный огонь из стрелкового оружия по нашим позициям, дислоцированным близ сел Мовсес, Зангакатун, Хндзорут", - написала Степанян в Facebook.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
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По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеТагуи СтепанянАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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