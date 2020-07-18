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В Дагестане и под Калининградом прошли учения морпехов
Морские пехотинцы Балтфлота в рамках внезапной проверки войск, выдвигаясь на полигон под Калининградом, отразили нападения условного противника и приступили к... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T06:43
каспийское море
южный военный округ
республика дагестан
воздушно-десантные войска россии
балтийский флот вмф россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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каспийское море, южный военный округ, республика дагестан, воздушно-десантные войска россии, балтийский флот вмф россии, владимир путин, сергей шойгу, калининградская область, калининград, безопасность

В Дагестане и под Калининградом прошли учения морпехов

06:43 18.07.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
Военнослужащие Черноморского флота ВМФ РФ и роты почетного караула на праздновании Дня Победы в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы Балтфлота в рамках внезапной проверки войск, выдвигаясь на полигон под Калининградом, отразили нападения условного противника и приступили к противодесантной обороне побережья, а артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии, совершая марш на горный полигон Аданак в Дагестане, отработали действия при налете авиации и готовятся к боевым стрельбам, сообщает Минобороны России.
В России по решению президента Владимира Путина 17 июля объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
"В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота совершили марш на технике в район проведения учения... В рамках внезапной проверки артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что во время передвижения на полигон морские пехотинцы Балтфлота отразили нападение условного противника.
Проверка боеготовности российских войск. Видео Минобороны РФ
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Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
"Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне "Хмелёвка" подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья", - добавляется в сообщении.
Кроме того, подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО отработали действия при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника. Теперь им предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.
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17 июля, 18:37
Каспийскую флотилию подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
"По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 "Град", гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани" предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы... В ходе выдвижения в составе механизированной колонны к месту учения морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятиях в Калининградской области задействовано свыше 600 военнослужащих и более 70 единиц боевой и специальной техники.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. По его словам, в ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.
Учебный корабль Балтийского флота
17 июля, 15:51
Во внезапной проверке соединений Балтфлота участвуют более 600 военных
3022014
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Каспийское мореЮжный военный округРеспублика ДагестанВоздушно-десантные войска РоссииБалтийский флот ВМФ РоссииВладимир ПутинСергей ШойгуКалининградская областьКалининградБезопасность
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