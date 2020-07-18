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Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T08:18
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
украина
в мире
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Назван единственный способ спасти Украину
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https://ria.ru/20200702/1573764992.html
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Нет уж, померла так померла..... Ждём окончательного развала русофобской, искусственно созданной страны!
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Украину спасет лишь красная армия, впрочем, как и Россию.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады назвал способ спасти Украину

05:45 18.07.2020 (обновлено: 08:18 18.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Слова парламентария приводятся на сайте политической силы.
Депутат считает, что представители власти даже не скрывают, что пришли править страной "одноразово", поэтому для всех граждан Украины будет лучше от их отставки.
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"Эта власть должна как можно быстрее уйти, и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", — отметил Рабинович.
Он также выразил уверенность, что власть сменится уже в октябре благодаря местным выборам.
Ранее Рабинович обвинил власти Украины в предательстве избирателей и страны, а также пообещал им, что они увидят "результаты своих дел" на региональных выборах.
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нет уж, померла так померла..... Ждём окончательного развала русофобской, искусственно созданной страны!
18 июля, 07:08
Егор Панкратов
13230003
Украину спасет лишь красная армия, впрочем, как и Россию.
18 июля, 06:29
ЛКЛысый Кучерявый
98534117
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