https://ria.ru/20200718/1574522793.html
Депутат Рады назвал способ спасти Украину
Вероятность сохранения Украины как страны повысится, если действующая киевская власть как можно скорее уйдет в отставку, заявил депутат Верховной рады,... РИА Новости, 18.07.2020
2020-07-18T05:45
2020-07-18T08:18
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
украина
в мире
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Назван единственный способ спасти Украину
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https://ria.ru/20200702/1573764992.html
https://ria.ru/20200717/1574473378.html
Егор Панкратов
Нет уж, померла так померла..... Ждём окончательного развала русофобской, искусственно созданной страны!
138
Лысый Кучерявый
Украину спасет лишь красная армия, впрочем, как и Россию.
128
24
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_026f0fdf94a5a8d17892e3dbeed3ffe6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире