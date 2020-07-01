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Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:39
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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В преимуществе своём украинцы любят фашизм . И поэтому они поощряют его !
27
Фашисты, по определению не способны мирно сосуществовать с соседями. Похоже, что конце концов, нам всё равно придётся вмешаться, и стерелизовать фашистов. Надо было это сделать ещё на Донбассе, когда была такая удобная возможность.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

04:39 01.07.2020
26098
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина".
Так он прокомментировал слова депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".
"Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды", — сказал он.
Рабинович добавил, что это "не единственное проявление фашизма" на Украине. Депутат напомнил, что ранее националисты избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Также, по его словам, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, несогласные с идеями фашизма, которые, как считает Рабинович, разделяют в центральной власти.
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"Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите", — заключил депутат.
3402936413
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Ситуация на УкраинеВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
В преимуществе своём украинцы любят фашизм . И поэтому они поощряют его !
1 июля, 05:06
МФМаксим Филиппов
2110104
Фашисты, по определению не способны мирно сосуществовать с соседями. Похоже, что конце концов, нам всё равно придётся вмешаться, и стерелизовать фашистов. Надо было это сделать ещё на Донбассе, когда была такая удобная возможность.
1 июля, 05:47
Александр Максименко
2300002
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