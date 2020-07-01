Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского

"Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды", — сказал он.