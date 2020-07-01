https://ria.ru/20200701/1573717045.html
Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T04:39
2020-07-01T04:39
ситуация на украине
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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https://ria.ru/20200630/1573657145.html
Максим Филиппов
В преимуществе своём украинцы любят фашизм . И поэтому они поощряют его !
27
Александр Максименко
Фашисты, по определению не способны мирно сосуществовать с соседями. Похоже, что конце концов, нам всё равно придётся вмешаться, и стерелизовать фашистов. Надо было это сделать ещё на Донбассе, когда была такая удобная возможность.
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация на украине, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович
раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского
"Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. Выступление политика в парламенте транслировал канал "112 Украина
".
Так он прокомментировал слова депутата от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой, которая возглавляет парламентский комитет по соцполитике. На прошлой неделе в украинских СМИ появилось видео онлайн-конференции, где Третьякова заявила
, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".
"Прошлая неделя показала, что вы уже не "слуги", вы уже "господа". Один из лидеров вашей партии, глава профильного комитета (Галина Третьякова — Прим. ред.) заявила, что людей, которые мало зарабатывают, надо стерилизовать. <…> Если она останется в этом зале и останется главой комитета в украинском парламенте, это будет не просто позором для Верховной рады, это окончательно докажет, что вы такие, как она, и разделяете ее взгляды", — сказал он.
Рабинович добавил, что это "не единственное проявление фашизма" на Украине
. Депутат напомнил, что ранее националисты избили битами представителя одной из оппозиционных партий. Также, по его словам, нападкам подвергаются и другие оппозиционеры, несогласные с идеями фашизма, которые, как считает Рабинович, разделяют в центральной власти.
"Вся страна в шоке, а вы молчите, президент молчит. Понятна ваша философия. Какая разница рабам, которые превратились в господ, что там с холопами вообще происходит. Вы предали своих избирателей, предали страну, и прощения вам не будет. Вы увидите результаты ваших дел на местных выборах. Украина в своем преимущественном большинстве не любит фашизм, и вы это увидите", — заключил депутат.