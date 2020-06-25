Депутат Рады заявила, что бедные семьи рожают детей "низкого качества"

"Когда мы предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование и так далее, а рождают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, тогда мы получаем, я скажу жёстко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на общественные средства. Это Маргарет Тэтчер тоже говорила когда-то", - заявила Третьякова в ходе онлайн конференции.

Парламентарий также сказала, что нужно очень жёсткими методами "выкорчевывать" в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. "Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека", - сказала политик.