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Депутат Рады заявила, что бедные семьи рожают детей "низкого качества"
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова считает, что в бедных семьях рождаются... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:16
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РИА Новости
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денис шмыгаль, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады заявила, что бедные семьи рожают детей "низкого качества"

12:38 25.06.2020 (обновлено: 16:16 25.06.2020)
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© Фото : страница Галины Третьяковой в FacebookДепутат Верховной рады Украины Галина Третьякова
Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова
© Фото : страница Галины Третьяковой в Facebook
Депутат Верховной рады Украины Галина Третьякова. Архивное фото
КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова считает, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества".
"Когда мы предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ребенку равные права, образование и так далее, а рождают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, тогда мы получаем, я скажу жёстко, детей очень низкого качества, которые тоже садятся на общественные средства. Это Маргарет Тэтчер тоже говорила когда-то", - заявила Третьякова в ходе онлайн конференции.
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Она также рассказала, что в ряде стран есть очень жесткая политика в отношении безработных.
"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура — ред.) вспоминают, что там очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала депутат.
Парламентарий также сказала, что нужно очень жёсткими методами "выкорчевывать" в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. "Песню нужно петь тому, кто каждый день встает на защиту своей родины, своего дома, на то, чтобы кормить своих содержанцев. Все, кто этого не делает, не могут относить себя к достойной жизни. Так, я считаю, нужно защищать простого человека", - сказала политик.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что число безработных на Украине за период карантина, введенного из-за коронавируса, выросло в десять раз. Пресс-служба Государственной службы занятости ранее сообщила, что количество зарегистрированных безработных на Украине из-за карантина выросло в мае на 48% по сравнению с маем 2019 года, до 456,8 тысячи человек. Позднее Шмыгаль заявил, что число безработных в Украине за полтора месяца карантина из-за коронавируса COVID-19 увеличилось на 200 тысяч человек.
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