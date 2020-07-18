Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. В России завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Препарат, разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже к 14 августа может поступить в гражданский оборот. В Китае и Великобритании две вакцины также проходят испытания, еще несколько кандидатов отлично показали себя на животных и добровольцах в США. Однако этому рады не все. В мире усиливается активность антипрививочников. Они уверены, что вакцины нужны для инфицирования как можно большего количества людей, уменьшения числа пенсионеров и чипирования всех остальных.
Российский прорыв
В Сеченовском университете с 18 июня добровольцам без антител к SARS-CoV2 вводили препарат, созданный специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Часть волонтеров получила одну дозу, остальные — по две.
По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, у добровольцев практически не было негативной физиологической реакции на инъекцию. Лишь у нескольких в первые дни незначительно повысилась температура.
Сейчас все они чувствуют себя отлично. Пациенты, получившие одну дозу препарата, уже дома, тех, кого прививали дважды, планируют выписать 20 июля.
При этом директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что у добровольцев выработался иммунитет, появились антитела.
Заведующий терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина также заявила об иммунитете у тех, на ком испытывали вакцину.
"Антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", — рассказывала она после отправки домой участников тестирования.
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Полностью вторая фаза испытаний — параллельно с Сеченовским университетом она проводилась также в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко — закончится к середине августа. Тогда же в оборот поступит небольшое количество вакцин.
Как уточнил в интервью РИА Новости Александр Гинцбург, это можно будет считать третьей фазой клинических испытаний.
"Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение", — сказал Гинцбург.
Антипрививочники против
Появление отечественной вакцины от COVID-19 вызвало негативную реакцию у антипрививочников, которые традиционно выступают против вакцинации от любых болезней, утверждая, что это губит иммунитет.
"Сохранившийся иммунитет (появившийся после вакцинации. — Прим. ред.) при столкновении с другим штаммом может вызвать АЗУИ (антителозависимое усиление инфекции. — Прим. ред.) и более тяжелую форму заболевания", — пишет один из участников антипрививочной группы во "ВКонтакте".
"Вакцина от COVID-19 — это чипизация. <…> Есть жидкие чипы. В Китае давно уже их через вакцину чипируют", — вторит ему другой пользователь.
Более рассудительные отмечают, что препарат разработали очень быстро, а значит, к его безопасности и эффективности могут возникнуть вопросы.
"Дискуссии продолжаются с момента первого эксперимента по вакцинации против вируса натуральной оспы, проведенного Эдвардом Дженнером. Уже тогда были страшилки, что рога, хвост и копыта вырастут. Ничего нового в аргументации нет, опасения беспочвенны. Никто не отменял требования, предъявляемые к вакцинам, и вакцина против COVID-19 — не исключение. Перед промышленным производством проводят клинические испытания. Сейчас в России и в большинстве стран вакцину от COVID-19 тестируют на добровольцах. Это второй этап. До этого действие препарата изучали на животных. В ходе клинических испытаний определяют безопасность и иммуногенность вакцины, а также период, в течение которого сохраняются антитела", — отметил в разговоре с РИА Новости заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.
Что касается чипизации, то это пока даже технически невозможно, уточнил ученый.
"Следующий момент: можно ли заразить вакциной? Однозначно нет. Эпоха использования ослабленных препаратов, которые действительно содержат бактерии и вирусы, давно прошла. В настоящее время в большинстве случаев применяют другие подходы: синтетические вакцины, векторные, где самого вируса нет, а есть только его фрагменты, например S-белок, которым он прикрепляется к клетке. То есть вызвать инфекционный процесс и "перезаражать" такой вакциной просто невозможно", — подчеркнул Александр Горелов.
Переубедить и вакцинировать
Тем не менее антипрививочники активизировались. Вирусный ролик Plandemic, утверждающий, что правительства специально спровоцировали пандемию, набрал уже несколько миллионов просмотров. А список веществ, которые якобы превращают разрабатываемые противоковидные вакцины в яд, на Facebook перепостили несколько тысяч раз.
На самом деле сторонников прививок и людей, не имеющих в этом вопросе определенной позиции, в несколько раз больше, утверждают американские исследователи. Просто антипрививочники заметнее. В результате создается впечатление, что общество расколото на два примерно равных лагеря. Но это не так.
© Иллюстрация РИА НовостиПо данным американских исследователей, сторонников вакцинации и людей, не определившихся в этом вопросе, в социальных сетях больше, чем антипрививочников. Однако они менее активны и образуют меньшее количество кластеров. Источник: Neil F. Johnson et al. The online competition between pro- and anti-vaccination views. Nature volume 582, pages 230–233 (2020)
© Иллюстрация РИА Новости
По данным американских исследователей, сторонников вакцинации и людей, не определившихся в этом вопросе, в социальных сетях больше, чем антипрививочников. Однако они менее активны и образуют меньшее количество кластеров. Источник: Neil F. Johnson et al. The online competition between pro- and anti-vaccination views. Nature volume 582, pages 230–233 (2020)
Согласно международному исследованию 2018 Wellcome Global Monitor, посвященному вопросам здравоохранения и науки, только семь процентов из 140 тысяч опрошенных заявили, что они категорически против любой вакцинации.
И все же оставлять без внимания антипрививочников не стоит, указывают авторы работы. Случившиеся в прошлом году в нескольких европейских странах вспышки кори — результат агитации антипрививочников, которые сумели убедить многих "колеблющихся". Высока вероятность, что с прививками от COVID-19 произойдет нечто подобное.
По мнению Александра Горелова, в России противники вакцинации вряд ли настолько влиятельны.
"Большинство людей ответственно относятся к своему здоровью, хотя всегда есть скептики. Важно доносить до общества полную и достоверную информацию. Научных данных о том, что вакцина против COVID-19 может нанести какой-то вред, пока нет. Если такая информация появится, никто вакцину не зарегистрирует и тем более не запустит в производство", — подчеркнул инфекционист.
По его словам, сейчас трудно сказать, когда станет возможна массовая вакцинация от коронавируса. Но у российских ученых хороший задел, дающий надежду на то, что это скоро произойдет. В таком случае первыми надо будет защитить группы риска — медицинских работников, людей старше 65 лет. А на создание универсальной вакцины, подходящей и детям и взрослым, могут уйти годы.