Опять на те же грабли. Кому невыгодно появление вакцины от COVID-19

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. В России завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Препарат, разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже к 14 августа может поступить в гражданский оборот. В В России завершились испытания вакцины от коронавируса на добровольцах. Препарат, разработанный Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, уже к 14 августа может поступить в гражданский оборот. В Китае Великобритании две вакцины также проходят испытания, еще несколько кандидатов отлично показали себя на животных и добровольцах в США . Однако этому рады не все. В мире усиливается активность антипрививочников. Они уверены, что вакцины нужны для инфицирования как можно большего количества людей, уменьшения числа пенсионеров и чипирования всех остальных.

Российский прорыв

В Сеченовском университете с 18 июня добровольцам без антител к SARS-CoV2 вводили препарат, созданный специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Часть волонтеров получила одну дозу, остальные — по две.

По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, у добровольцев практически не было негативной физиологической реакции на инъекцию. Лишь у нескольких в первые дни незначительно повысилась температура.

Сейчас все они чувствуют себя отлично. Пациенты, получившие одну дозу препарата, уже дома, тех, кого прививали дважды, планируют выписать 20 июля.

Александр Гинцбург подчеркнул, что у добровольцев выработался иммунитет, появились антитела. При этом директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеиподчеркнул, что у добровольцев выработался иммунитет, появились антитела.

Заведующий терапевтическим отделением главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, врач-соисследователь Светлана Волчихина также заявила об иммунитете у тех, на ком испытывали вакцину.

"Антитела вырабатываются, и они защищены от коронавируса", — рассказывала она после отправки домой участников тестирования.

Полностью вторая фаза испытаний — параллельно с Сеченовским университетом она проводилась также в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко — закончится к середине августа. Тогда же в оборот поступит небольшое количество вакцин.

Как уточнил в интервью РИА Новости Александр Гинцбург , это можно будет считать третьей фазой клинических испытаний.

"Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение", — сказал Гинцбург.

Антипрививочники против

Появление отечественной вакцины от COVID-19 вызвало негативную реакцию у антипрививочников, которые традиционно выступают против вакцинации от любых болезней, утверждая, что это губит иммунитет.

"Сохранившийся иммунитет (появившийся после вакцинации. — Прим. ред.) при столкновении с другим штаммом может вызвать АЗУИ (антителозависимое усиление инфекции. — Прим. ред.) и более тяжелую форму заболевания", — пишет один из участников антипрививочной группы во "ВКонтакте".

"Вакцина от COVID-19 — это чипизация. <…> Есть жидкие чипы. В Китае давно уже их через вакцину чипируют", — вторит ему другой пользователь.

Более рассудительные отмечают, что препарат разработали очень быстро, а значит, к его безопасности и эффективности могут возникнуть вопросы.

"Дискуссии продолжаются с момента первого эксперимента по вакцинации против вируса натуральной оспы, проведенного Эдвардом Дженнером. Уже тогда были страшилки, что рога, хвост и копыта вырастут. Ничего нового в аргументации нет, опасения беспочвенны. Никто не отменял требования, предъявляемые к вакцинам, и вакцина против COVID-19 — не исключение. Перед промышленным производством проводят клинические испытания. Сейчас в России и в большинстве стран вакцину от COVID-19 тестируют на добровольцах. Это второй этап. До этого действие препарата изучали на животных. В ходе клинических испытаний определяют безопасность и иммуногенность вакцины, а также период, в течение которого сохраняются антитела", — отметил в разговоре с РИА Новости заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора , член-корреспондент РАН , профессор Александр Горелов

Что касается чипизации, то это пока даже технически невозможно, уточнил ученый.

"Следующий момент: можно ли заразить вакциной? Однозначно нет. Эпоха использования ослабленных препаратов, которые действительно содержат бактерии и вирусы, давно прошла. В настоящее время в большинстве случаев применяют другие подходы: синтетические вакцины, векторные, где самого вируса нет, а есть только его фрагменты, например S-белок, которым он прикрепляется к клетке. То есть вызвать инфекционный процесс и "перезаражать" такой вакциной просто невозможно", — подчеркнул Александр Горелов.

Переубедить и вакцинировать

Тем не менее антипрививочники активизировались. Вирусный ролик Plandemic, утверждающий, что правительства специально спровоцировали пандемию, набрал уже несколько миллионов просмотров. А список веществ, которые якобы превращают разрабатываемые противоковидные вакцины в яд, на Facebook перепостили несколько тысяч раз.

На самом деле сторонников прививок и людей, не имеющих в этом вопросе определенной позиции, в несколько раз больше, утверждают американские исследователи. Просто антипрививочники заметнее. В результате создается впечатление, что общество расколото на два примерно равных лагеря. Но это не так.

© Иллюстрация РИА Новости По данным американских исследователей, сторонников вакцинации и людей, не определившихся в этом вопросе, в социальных сетях больше, чем антипрививочников. Однако они менее активны и образуют меньшее количество кластеров. Источник: Neil F. Johnson et al. The online competition between pro- and anti-vaccination views. Nature volume 582, pages 230–233 (2020) © Иллюстрация РИА Новости По данным американских исследователей, сторонников вакцинации и людей, не определившихся в этом вопросе, в социальных сетях больше, чем антипрививочников. Однако они менее активны и образуют меньшее количество кластеров. Источник: Neil F. Johnson et al. The online competition between pro- and anti-vaccination views. Nature volume 582, pages 230–233 (2020)

Согласно международному исследованию 2018 Wellcome Global Monitor, посвященному вопросам здравоохранения и науки, только семь процентов из 140 тысяч опрошенных заявили, что они категорически против любой вакцинации.

И все же оставлять без внимания антипрививочников не стоит, указывают авторы работы. Случившиеся в прошлом году в нескольких европейских странах вспышки кори — результат агитации антипрививочников, которые сумели убедить многих "колеблющихся". Высока вероятность, что с прививками от COVID-19 произойдет нечто подобное.

По мнению Александра Горелова, в России противники вакцинации вряд ли настолько влиятельны.

"Большинство людей ответственно относятся к своему здоровью, хотя всегда есть скептики. Важно доносить до общества полную и достоверную информацию. Научных данных о том, что вакцина против COVID-19 может нанести какой-то вред, пока нет. Если такая информация появится, никто вакцину не зарегистрирует и тем более не запустит в производство", — подчеркнул инфекционист.