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https://ria.ru/20200713/1574275761.html
Названы возможные сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот
В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T16:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
вакцины
коронавирусы
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, вакцины, коронавирусы, общество

Названы возможные сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот

14:18 13.07.2020 (обновлено: 16:16 13.07.2020)
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", - сказал Гинцбург.
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По его словам, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург.
Ранее директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиВакциныКоронавирусыОбщество
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