https://ria.ru/20200713/1574275761.html
Названы возможные сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот
В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T14:18
2020-07-13T16:16
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александр гинцбург
нии им. гамалеи
вакцины
коронавирусы
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса
поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург
.
"Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", - сказал Гинцбург.
По его словам, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург.
Ранее директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.