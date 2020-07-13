Названы возможные сроки поступления вакцины от коронавируса в оборот

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В институте Гамалеи надеются, что вакцина от В институте Гамалеи надеются, что вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14-15 августа, сообщил РИА Новости директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург

"Ну вот где-то числа к 14-15 августа соответственно, я надеюсь, поступит в гражданский оборот то небольшое количество вакцины, которое удастся наработать", - сказал Гинцбург.

По его словам, к середине августа будет полностью закончена вторая фаза испытаний, гражданский оборот будет разрешен на условиях, которые фактически являются третьей фазой. Он уточнил, что в процессе использования вакцины в гражданском обороте параллельно будет вестись наблюдение. Если у людей появятся какие-то побочные эффекты, Минздрав имеет право отозвать разрешение, добавил Гинцбург.

Ранее директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что вакцина от COVID-19 создана искусственно и не содержит в себе частей коронавируса.