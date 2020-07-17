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Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН
Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T22:53
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
антониу гутерреш
анджей дуда
польша
львов
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), антониу гутерреш, анджей дуда, польша, львов, оон, в мире

Пранкер Вован прокомментировал отзыв польских дипломатов при ООН

22:53 17.07.2020
7006
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПранкер Владимир Кузнецов на презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон" в Москве
Пранкер Владимир Кузнецов на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российский пранкер Вован (Владимир Кузнецов) считает отзыв сотрудников постоянного представительства Польши при ООН из-за его с Лексусом звонка попыткой скрыть непрофессионализм руководства МИД Польши и офиса президента Анджея Дуды.
Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) позвонили Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Запись разговора пранкеры опубликовали на своем канале в YouTube. В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок. Вован и Лексус позвонили Дуде под предлогом поздравлений с его победой на президентских выборах. МИД Польши позже отозвал на родину двух сотрудников постоянного представительства страны при ООН.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
16 июля, 12:00
Глава МИД Польши прокомментировал разговор пранкеров с Дудой
"Это попытка скрыть непрофессионализм руководства МИД, перенести ответственность на каких- то мелких сотрудников, которые, вполне возможно, и не виноваты. Не только МИД, но и офис президента в этой схеме участвовал", - сказал Кузнецов РИА Новости.
В разговоре с Дудой пранкеры затронули вопрос о Второй мировой войне. Дуда заявил, что "с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным у нас дискуссия об истории, он обвинил нас в том, что Польша начала Вторую мировую войну". При этом польский президент подчеркнул, что Россия, хоть и внесла значительный вклад в победу над фашизмом, оккупировала Польшу. В ответ "генсек" напомнил о Львове, некогда польском городе, который вошел в состав Украины. Дуда ответил, что "это разные вещи в понимании истории - это был дружеский подарок, а русские занимались оккупацией".
После чего "генсек" предложил президенту Польши забрать назад Львов и другие города. Дуда несколько раз переспросил, что имеет в виду его собеседник, а затем возмущенно воскликнул: "Нет, это Украина! Нет, нет, нет, нет никаких дискуссий об этом в Польше, сейчас это часть Украины и точка. Нет, нет, нет". И еще несколько раз повторил: "Нет, нет, нет".
Позже пранкеры пообещали рассказать польским спецслужбам, каким образом они смогли позвонить главе государства.
Прага
8 мая, 19:32
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
73181044
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Владимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Антониу ГутеррешАнджей ДудаПольшаЛьвовООНВ мире
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