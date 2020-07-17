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https://ria.ru/20200717/1574516181.html
Застрявшим на яхте в Мексике россиянам разрешили вылететь на родину
Власти Мексики одобрили миграционный коридор для группы россиян, прибывших 7 июля в порт острова Мухерес на юго-востоке страны на сломанной яхте, теперь они... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T20:00
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РИА Новости
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353
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туризм, россия, новости - туризм, мексика, в мире

Застрявшим на яхте в Мексике россиянам разрешили вылететь на родину

19:59 17.07.2020 (обновлено: 20:00 17.07.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico CityМексика
Мексика
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 17 июл - РИА Новости. Власти Мексики одобрили миграционный коридор для группы россиян, прибывших 7 июля в порт острова Мухерес на юго-востоке страны на сломанной яхте, теперь они смогут сойти на берег и вылететь в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мехико.
"Вопрос организации гуманитарного коридора для возвращения из Мексики на родину граждан России, находящихся на яхте Santalocura в порту острова Мухерес, решён положительно", - сказал старший консул Андрей Трояновский.
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По словам капитана судна Николая Перегудова, путешественники уже готовятся к перелету в Россию и решают вопрос хранения судна до их возвращения.
Неделю назад семеро россиян, среди которых трое маленьких детей, на яхте с течью и поломкой двигателя прибыли в мексиканский порт на острове Мухерес, где им запретили без виз сходить на берег и дали две недели на ремонт. По истечении этого срока они должны были покинуть страну морем, однако погодные, визовые и санитарные препятствия сделали невозможным дальнейшее морское путешествие.
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