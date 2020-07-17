https://ria.ru/20200717/1574516181.html
Застрявшим на яхте в Мексике россиянам разрешили вылететь на родину
Власти Мексики одобрили миграционный коридор для группы россиян, прибывших 7 июля в порт острова Мухерес на юго-востоке страны на сломанной яхте, теперь они... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:59
2020-07-17T20:00
туризм
туризм
россия
новости - туризм
мексика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1400x0_80_0_0_e42b8e03cddf0b40da43077c0a4d8f1b.png
https://ria.ru/20200717/1574497052.html
https://ria.ru/20200520/1571751992.html
россия
мексика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_0:182:3500:2151_1400x0_80_0_0_e42b8e03cddf0b40da43077c0a4d8f1b.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_195:0:3306:2333_1400x0_80_0_0_a8327669053db71c4f8b906bd24d2b43.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/151227/90/1512279048_584:0:2917:2333_1400x0_80_0_0_4a74e53786210310a4a94321616edde3.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, россия, новости - туризм, мексика, в мире