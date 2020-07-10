Российские туристы застряли в Мексике на аварийной яхте

МЕХИКО, 10 июл - РИА Новости. Семи гражданам России с маленькими детьми на аварийной яхте угрожает миграционная тюрьма в Семи гражданам России с маленькими детьми на аварийной яхте угрожает миграционная тюрьма в Мексике , если в течение двух недель они не покинут морем мексиканский порт на острове Исла Мухерес в штате Кинтана-Роо , сообщил РИА Новости путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов.

"Очень просим содействия для получения гуманитарного коридора или временной визы в Мексику для перелета в Россию через любые страны", - заявил он по телефону.

По словам мореплавателя, после того как судно дало течь, а двигатель вышел из строя, стал невозможен трансатлантический переход, который они планировали. Вместо выхода из Карибского моря в июне семья путешественников с тремя детьми до 4 лет, к которым в Колумбии присоединилась еще одна пара путешественников из России, вынуждены были отправиться на Ямайку

"К сожалению, на Ямайке не нашлось подходящего дока, чтобы поднять яхту на берег и устранить все неполадки. Они выдержали двухнедельный карантин, запаслись пресной водой и продовольствием и продолжили путь", - подтвердил РИА Новости руководитель консульского отдела посольства России на Ямайке Алексей Сазонов, который вместе с коллегами организовал доставку провизии на судно, стоящее на якоре у пограничной базы.

По словам Перегудова, отремонтировать течь гребного вала оказалось теоретически возможным только в Мексике, куда они прибыли с Ямайки с остановкой на Каймановых островах . Однако в порту острова Исла Мухерес местные власти заявили, что судно будет сразу направлено на штрафной причал, а путешественники вместе с детьми - в миграционную тюрьму, сказал он. Эту информацию подтвердили и российские дипломаты.

Как пояснил РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский, Перегудов прибыл в Мексику 7 июля без документов, позволяющих въехать в страну, а миграционный изолятор - это установленная в таких случаях практика.

"Он обращался в консульство ранее, и мы прорабатывали этот вопрос, получив предварительный отказ от местных властей. Тем не менее, они прибыли. В таких случаях обычно, если человек нелегально пересекает границу, то, естественно, его помещают в миграционный изолятор, где он ожидает в соответствии с мексиканским законодательством решения властей", - сказал Трояновский.

Перегудов добавил, что после отказа путешественников подчиниться требованиям портовой комиссии и вмешательства российских дипломатов им разрешили остаться в марине Исла Мухерес на срок от 5 до 14 дней для ремонта. По истечении двух недель они должны будут морем покинуть территорию Мексики, иначе вновь будут считаться нарушителями границы.

"Мы в гуманитарном и миграционном тупике и не можем по истечении этого срока отправиться по морю ни в одну страну. Все ближайшие страны закрыты на карантин. Сильные встречные течения и отсутствие попутных ветров не дадут нам пройти на восток. На западе США, куда у нас уже истекли визы. Начался сезон тропических ураганов, и переход через Атлантику сейчас равняется самоубийству", - сказал Перегудов.

По словам российского консула, дипломаты направили в министерство иностранных дел Мексики запрос о предоставлении миграционного коридора, чтобы соотечественники смогли самолетом вернуться в Россию, однако ответа пока не получили.