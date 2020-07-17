В Госдуме осудили задержание СБУ 90-летнего ветерана на границе с Россией

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне конфискацию Службой безопасности Украины (СБУ) медалей "75 лет Великой Победы" у делегации, возвращавшейся из России.
Ранее глава Харьковской городской организации "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Андрей Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что СБУ в ночь на 13 июля изъяла 50 медалей у делегации, возвращавшейся из Белгородской области. По словам политика, в делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев.
По данным Лесика, Исаеву "угрожают" статьей Уголовного кодекса Украины об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики.
"Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы - кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма, преследование оставшихся в живых ветеранов - "черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ". Слуцкий назвал подобное поведение бесчеловечным, бездушным и подлым.