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В Госдуме осудили задержание СБУ 90-летнего ветерана на границе с Россией
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне конфискацию Службой безопасности Украины (СБУ) медалей... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T19:19
ситуация на украине
леонид слуцкий
служба безопасности украины
великая отечественная война (1941-1945)
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госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на украине, леонид слуцкий, служба безопасности украины, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, украина, в мире

В Госдуме осудили задержание СБУ 90-летнего ветерана на границе с Россией

19:19 17.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал кощунством на государственном уровне конфискацию Службой безопасности Украины (СБУ) медалей "75 лет Великой Победы" у делегации, возвращавшейся из России.
Ранее глава Харьковской городской организации "Оппозиционная Платформа - За Жизнь" Андрей Лесик на своей странице в Facebook сообщил, что СБУ в ночь на 13 июля изъяла 50 медалей у делегации, возвращавшейся из Белгородской области. По словам политика, в делегации были в том числе 90-летний ветеран Великой Отечественной войны и бывший заместитель гендиректора Харьковского завода имени Малышева Михаил Исаев.
Медали ветерана войны
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По данным Лесика, Исаеву "угрожают" статьей Уголовного кодекса Украины об изготовлении и распространении нацистской и коммунистической символики.
"Задержание СБУ 90-летнего ветерана ВОВ, конфискация медалей в честь 75-летия Великой Победы - кощунство на государственном уровне над общей исторической памятью. Это прямое издевательство над стариками", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, отрицание подвига советских воинов в разгроме фашизма, преследование оставшихся в живых ветеранов - "черная неблагодарность со стороны тех, кто в полной мере обязан жизнью героям ВОВ". Слуцкий назвал подобное поведение бесчеловечным, бездушным и подлым.
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