Главу киевского суда заподозрили по делам "евромайдана"

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, глава государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холодюк, а также заместитель и пять судей ОАСК получили статус подозреваемых в деле о попытке захвата государственной власти, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы "дела евромайдана".
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"Семнадцатого июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам", - сообщила пресс-служба в Twitter.
Как выяснило следствие, указанные лица, всего их было 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, "которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создание искусственных препятствий в их работе".
По версии следствия, фактически указанная организация "принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов". В частности, для этого глава ОАСК якобы использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.
В июле 2019 года работники Национального бюро управления специальных расследований генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях ОАСК и Суворовского районного суда Одессы и сообщили о подозрении главе ОАСК и еще трем судьям. Тогда им инкриминировали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешательство в деятельность судебных органов для создания искусственных препятствий в работе ВККС. Расследование указанного эпизода завершено, идет ознакомление подозреваемых с материалами.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.