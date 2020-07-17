Главу киевского суда заподозрили по делам "евромайдана"

Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы "дела евромайдана".

Группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой проверить на соответствие основному закону решение об амнистии участников "евромайдана". Шансы инициаторов обращения на успех оценил в эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко.

Готова ли Украина к переоценке "евромайдана"? Мнение политолога Группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд Украины с просьбой проверить на соответствие основному закону решение об амнистии участников "евромайдана". Шансы инициаторов обращения на успех оценил в эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко.

По версии следствия, фактически указанная организация "принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес-кругов". В частности, для этого глава ОАСК якобы использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом.