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Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двусторонние отношения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы двухсторонних отношений, а также... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:46
сергей лавров
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сергей лавров, азербайджан, армения, грузия, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана двусторонние отношения

17:46 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы двухсторонних отношений, а также ситуацию в сфере региональной безопасности, в частности, положение на азербайджано-армянской границе, сообщил в пятницу российский МИД.
"Сергей Лавров поздравил Джейхуна Байрамова с назначением на ответственный государственный пост. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, текущая ситуация на азербайджано-армянской границе", - говорится в сообщении российского дипведомства.
Отмечается, что министры договорились продолжить тесное взаимодействие по широкому кругу повестки дня. Это включает проблематику противодействия новой коронавирусной инфекции и её последствиям, а также содействие возвращению граждан двух стран на родину.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала.
Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:37
Путин обсудил на Совбезе ситуацию на границе Азербайджана и Армении
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Сергей ЛавровАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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