https://ria.ru/20200717/1574509400.html
Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании
Самолет Петербург - Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва, информация о "минировании" не подтвердилась, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:36
2020-07-17T17:36
пулково (аэропорт)
волгоград
махачкала
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200717/1574503714.html
волгоград
махачкала
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355336_0:317:3077:2048_1400x0_80_0_0_9585e596a14898c3753f38eb65817055.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пулково (аэропорт), волгоград, махачкала, санкт-петербург, происшествия