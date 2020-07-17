Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании

"Рейс авиакомпании Северный ветер (N4771), следовавший по маршруту Петербург (Пулково) - Махачкала, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном "минировании" самолета в 16.25 по местному времени (15.25 мск). После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о "минировании" не подтвердилась", - сообщила Голодова.