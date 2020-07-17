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Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании
Самолет Петербург - Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва, информация о "минировании" не подтвердилась, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:36
пулково (аэропорт)
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махачкала
санкт-петербург
происшествия
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353
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пулково (аэропорт), волгоград, махачкала, санкт-петербург, происшествия

Рейс Петербург — Махачкала экстренно сел из-за сообщения о минировании

17:36 17.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтанавовШасси пассажирского самолета
Шасси пассажирского самолета
© РИА Новости / Андрей Станавов
Шасси пассажирского самолета. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 июл - РИА Новости. Самолет Петербург - Махачкала экстренно сел в Волгограде из-за сообщения об угрозе взрыва, информация о "минировании" не подтвердилась, сообщила РИА Новости пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.
"Рейс авиакомпании Северный ветер (N4771), следовавший по маршруту Петербург (Пулково) - Махачкала, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Волгограда из-за поступившей информации о возможном "минировании" самолета в 16.25 по местному времени (15.25 мск). После проведения необходимых процедур согласно регламенту информация о "минировании" не подтвердилась", - сообщила Голодова.
По ее словам, на борту самолета находятся 160 пассажиров, после проверки борт вылетел в пункт назначения.
Ранее сообщалось, что в пятницу днем в связи с анонимным сообщением на электронную почту о возможном "минировании" воздушных судов и терминала "Пулково" полиция и служба авиационной безопасности начали проверку, угроза оказалась ложной. Во вторник, среду и четверг в "Пулково" также проводилась проверка после сообщений о "минировании".
Здание Международного аэропорта Сочи
Вчера, 16:15
Сообщение о минировании самолета Санкт-Петербург — Сочи оказалось ложным
010041
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Пулково (аэропорт)ВолгоградМахачкалаСанкт-ПетербургПроисшествия
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