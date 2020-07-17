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В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что обстановка на армяно-азербайджанской границе в течение пятницы продолжает оставаться стабильной. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:17
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, грузия, в мире

В Армении оценили ситуацию на границе с Азербайджаном

17:17 17.07.2020
2077
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
© Sputnik / Давид Галстян
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Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что обстановка на армяно-азербайджанской границе в течение пятницы продолжает оставаться стабильной.
"Относительно стабильная ситуация на северо-восточном участке армяно-азербайджанской государственной границы сохраняется. Обстановка находится полностью под контролем нашего армейского корпуса", - написала Степанян в Facebook.
Утром пресс-секретарь сообщила, что в ночь на пятницу на границе сохранялось относительное спокойствие, азербайджанская сторона применяла только стрелковое оружие.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Последствия обстрела в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

Место захоронение мирного жителя Азиза Азизова, пострадавшего в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

Мужчина демонстрирует повреждения своего дома, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
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