РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30%

"Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно", - сообщил Пегов в пятницу.