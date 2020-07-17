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РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30%
РЖД по итогам всего 2020 года прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% и видят активное восстановление перевозок в электричках,... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T17:25
дмитрий пегов
ржд
ленинградская область
санкт-петербург
экономика
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дмитрий пегов, ржд, ленинградская область, санкт-петербург, экономика

РЖД ожидают падения дальних перевозок пассажиров на 30%

17:25 17.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд ОАО РЖД
Стенд ОАО РЖД
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Стенд ОАО РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РЖД по итогам всего 2020 года прогнозируют падение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 30% и видят активное восстановление перевозок в электричках, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.
"Я думаю, что мы вытянем, наверное, процентов 30, чтобы падение было. Но, конечно же, надо стараться хотя бы, за исключением этих месяцев, восстановить хотя бы то, что мы перевозили зимой ежемесячно", - сообщил Пегов в пятницу.
По его словам, что касается пригородного сообщения, практически все регионы восстановили полностью график движения поездов.
"Поэтому я с пригородным движением не вижу никаких проблем. Люди активно пользуются услугами пригородных железнодорожных компаний. Я думаю, пригородные железнодорожные компании даже, наверное, у нас, хотелось бы мне, и план выполнили. Потому что мы видим активность. Да, есть регионы, где еще спад - Санкт-Петербург, Ленинградская область. Но в целом пригородное движение у нас сейчас идет очень хорошо", - отметил Пегов.
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