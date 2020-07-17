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Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Совбезом
Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T16:14
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
армения
в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Совбезом

16:14 17.07.2020
3720
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - отметил он.
В совещании приняли участие спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев и иностранных дел Сергей Лавров, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Армянские военные в Тавушской области
16 июля, 08:00
На чьей стороне Россия в армяно-азербайджанском конфликте?

Угроза "ответного удара"

Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать водохранилище в Азербайджане. После этого в Баку допустили возможность нанести "ответный удар" по Мецаморской атомной электростанции в Армении.
"Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту, - заявил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян
Вчера, 00:56
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
При этом, отметили в Баку, Азербайджан располагает новейшими ракетными системами, которые могут нанести удар по Мецаморской АЭС, что "обернется для Армении огромной трагедией".
В Ереване, в свою очередь, назвали утверждения зарубежных коллег преступными.
Представитель министерства обороны Арцрун Ованнисян отметил, что никаких официальных заявлений со стороны вооруженных сил Армении о возможных атаках на гражданские стратегические или нестратегические объекты Азербайджана никогда не было.
"Я рад, что наши политические деятели, дипломатический корпус, должностные лица уже поднимают этот вопрос в соответствующих органах, так как это (заявление минобороны Азербайджана. – Прим. ред.) должно стать поводом для очень серьезных выводов", - сказал он.
В армянском МИД также осудили угрозы со стороны Азербайджана, заявив, что они "свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества".
Последствия обстрелов на армяно-азербайджанской границе
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

Последствия обстрела в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

Последствия обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Дондар Гушчу Товузского района Азербайджана
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
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© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

Место захоронение мирного жителя Азиза Азизова, пострадавшего в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Ильхам Мустафа / Перейти в фотобанк

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на азербайджано-армянской границе в селе Агдам Товузского района Азербайджана
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении.
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

Мужчина демонстрирует повреждения своего дома, пострадавшего в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанк

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
1 из 17

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
2 из 17

В Товузском и Тавушском районах начались боестолкновения, которые не прекращаются несколько дней.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
3 из 17

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военнослужащих.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
4 из 17

Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
5 из 17

Азербайджан и Армения перекладывают вину за происходящее друг на друга.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
6 из 17

В Ереване утверждают, что столкновения спровоцировали азербайджанцы, подъехавшие к армянской территории и открывшие огонь.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
7 из 17

В Баку с этим не согласны и заявляют, что режим прекращения огня грубо нарушила армянская сторона.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
8 из 17

С полуночи 15 июля должен был действовать режим прекращения огня.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
9 из 17

Однако Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона нарушила договоренности.

© Sputnik / Ильхам Мустафа
Перейти в фотобанк
10 из 17

Говорилось о попытке диверсии и обстрелах приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес из гаубиц.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
11 из 17

В военном ведомстве Азербайджана эти сообщения назвали вымыслом и дезинформацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
12 из 17

"Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты", — заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
13 из 17

Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
14 из 17

Приграничные столкновения осудили в ООН. Генсек Антониу Гутерреш призвал к незамедлительному прекращению боев.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
15 из 17

Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
16 из 17

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали Баку и Ереван сесть за стол переговоров и принять наблюдателей.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк
17 из 17

Жилой дом, пострадавший от обстрела на армяно-азербайджанской границе.

© Sputnik / Давид Галстян
Перейти в фотобанк

Ситуация на армяно-азербайджанской границе

В воскресенье на армяно-азербайджанской границе активизировались боестолкновения, они продолжаются пятый день, в частности - в Товузском и Тавушском районах. Эти территории также граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. В Баку сообщали о гибели 12 азербайджанских военных, в Ереване - о четырех жертвах и 11 раненых со своей стороны.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров
16 июля, 14:21
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
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