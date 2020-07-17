Путин обсудил ситуацию на границе Армении и Азербайджана с Совбезом

"Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям", - отметил он.
Ранее в СМИ и социальных сетях появились предположения, что Ереван мог бы атаковать водохранилище в Азербайджане. После этого в Баку допустили возможность нанести "ответный удар" по Мецаморской атомной электростанции в Армении.
"Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту, - заявил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.
При этом, отметили в Баку, Азербайджан располагает новейшими ракетными системами, которые могут нанести удар по Мецаморской АЭС, что "обернется для Армении огромной трагедией".
В Ереване, в свою очередь, назвали утверждения зарубежных коллег преступными.
Представитель министерства обороны Арцрун Ованнисян отметил, что никаких официальных заявлений со стороны вооруженных сил Армении о возможных атаках на гражданские стратегические или нестратегические объекты Азербайджана никогда не было.
"Я рад, что наши политические деятели, дипломатический корпус, должностные лица уже поднимают этот вопрос в соответствующих органах, так как это (заявление минобороны Азербайджана. – Прим. ред.) должно стать поводом для очень серьезных выводов", - сказал он.
В армянском МИД также осудили угрозы со стороны Азербайджана, заявив, что они "свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества".
В воскресенье на армяно-азербайджанской границе активизировались боестолкновения, они продолжаются пятый день, в частности - в Товузском и Тавушском районах. Эти территории также граничат также с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная.
В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. В Баку сообщали о гибели 12 азербайджанских военных, в Ереване - о четырех жертвах и 11 раненых со своей стороны.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Международное сообщество призывает стороны к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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