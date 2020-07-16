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На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Ереван и Баку снова обвиняют друг друга в обострении на границе: и армянские, и азербайджанские военные заявили об обстрелах с противоположной стороны. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T11:53
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан, армения, в мире

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

11:19 16.07.2020 (обновлено: 11:53 16.07.2020)
14249
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Армянские военные в Тавушской области
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ереван и Баку снова обвиняют друг друга в обострении на границе: и армянские, и азербайджанские военные заявили об обстрелах с противоположной стороны.

Что утверждают в Ереване

По словам пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шуши Степанян, около 3:40 по местному времени (2:40 мск) армянские военнослужащие заметили передвижения с азербайджанской стороны.
"Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад", — написала она в Facebook.
Примерно через 40 минут азербайджанские подразделения начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30, добавила Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.
Армянские военные в Тавушской области
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Потерь с армянской стороны нет, подчеркнула пресс-секретарь. Она также сообщила, что министр обороны Давид Тоноян связался с личным представителем действующего председателя ОБСЕ послом Анджеем Каспршиком и рассказал ему об обострении ситуации на границе.
Позже Степанян опубликовала фото и видео, на которых, по ее словам, запечатлен удар со стороны Азербайджана по селу Айгепар. На кадрах видно, как над селом поднимаются клубы дыма — предположительно, после артобстрела.
"Армянские подразделения подбили танк противника, подавили огневые точки артиллерийских и минометных батарей, откуда обстреливались наши населенные пункты и позиции", — так Степанян подписала другое видео.
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Позиция Баку

Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
"В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. <…> В настоящее время идут бои в этом направлении. Оперативная ситуация находится под контролем наших войск", — заявил РИА Новости глава пресс-службы военного ведомства полковник Вагиф Даргяхлы.
По его словам, снаряды упали на жилые дома и приусадебные участки в селе Дондар Гушчу.
"Домам и личным хозяйствам нанесен серьезный ущерб. Среди гражданских лиц пострадавших нет", — сказал Даргяхлы.
В заявлении азербайджанского Минобороны говорится, что в течение суток армянская сторона открывала огонь 89 раз, применяя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, минометы и другие артиллерийские установки.
"C позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Мунджуглу Товузского района, в селах Гаравелилер, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района", — заявили в ведомстве.
Кроме того, добавили азербайджанские военные, огонь велся с позиций близ сел Чилябюрт, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз, Нюзгяр, а также с безымянных высот на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
"Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку", — подчеркнули в Минобороны.
Даргяхлы также прокомментировал сообщение о том, что армянские военные подбили азербайджанский танк.
"Это дезинформация. Все азербайджанские танки целы и в строю. Бронетехника ВС Азербайджана не находится на переднем крае. Азербайджанские танки вне зоны досягаемости вражеских подразделений", — сказал он РИА Новости.
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Ситуация на границе

Обострение на армяно-азербайджанской границе началось 12 июля в сопредельных Товузском и Тавушском районах, близ села Мовсес, где дислоцированы боевые посты. В Азербайджане заявляли, что при этом погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала, Армения сообщает о двух погибших офицерах и пяти раненых.
Вину за обстрелы Баку и Ереван перекладывают друг на друга. При этом в непризнанном Нагорном Карабахе, в нескольких сотнях километрах от места боев, обстановка спокойная.
Многие страны и международные организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали Армению и Азербайджан к диалогу. Российский МИД заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджанАрменияВ мире
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