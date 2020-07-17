Росмолодежь поддержала проект по увеличению возраста молодежи до 35 лет

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Росмолодежь поддерживает повышение возраста "молодежи" до 35 лет, так как в последнее время фиксирует все больше запросов от людей старше 30 лет на участие в различных молодежных проектах, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Александр Бугаев

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев сообщал, что еще около 13 миллионов россиян станут "молодежью", если будет принят новый законопроект о молодежной политике.

"Хочу сказать, что мы, безусловно, его (новый законопроект) поддерживаем. Для нас это очень важно с точки зрения профессионального сообщества, с точки зрения выстраивания молодежной политики как отрасли... Ну что говорить, у нас такого закона нет со времен распада Советского Союза. На мой взгляд, он необходим", - сказал Бугаев.

Глава Росмолодежи отметил, что существует большое количество региональных законов о молодежной политике, которые нужно привести в соответствие с едиными федеральными нормами.

Бугаев рассказал, что в ведомстве также поддерживают один из пунктов нового законопроекта - повышение возрастного критерия "молодежи" до 35 лет, что позволит еще большему количеству молодых людей принимать участие в различных молодежных проектах и форумах.

"Мы в последнее время получили очень большое количество запросов от ребят, которые вышли уже из 30-летнего возраста, на продолжение работы с ними. Это важно, потому что то внимание, которое сейчас оказывается молодежи руководством нашей страны, нашим государством позволило создать огромное количество интересных, развивающих площадок, площадок социального роста, продвижения и реализации интересов молодых людей. Мы понимаем, что жизнь не стоит на месте, изменяются подходы, изменяются запросы. Конечно, мы должны соответствовать этим вызовам, поэтому, на мой взгляд, расширение этих рамок совершенно обосновано. Есть пример коллег из Европы , где этот возраст еще выше, до 40-45 лет", - сказал Бугаев.