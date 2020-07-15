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В Совфеде разработали законопроект по увеличению возраста молодежи
В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к... РИА Новости, 15.07.2020
2020-07-15T11:48
россия
совет федерации рф
госдума рф
общество
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, госдума рф, общество

В Совфеде разработали законопроект по увеличению возраста молодежи

11:30 15.07.2020 (обновлено: 11:48 15.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.
"Представленные проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции Российской Федерации, которая была, как мы с вами знаем, поддержана на голосовании 1 июля... Говоря о содержании предложенных на рассмотрение проектов, стоит обозначить - первое: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", - сказал Варфоломеев на заседании подкомитета по делам молодежи при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Он отметил, что проектом также предложено сформировать единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь".
"Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", - сказал сенатор.
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Он добавил, что в проекте также прописываются цели, принципы и основные направления молодежной политики.
"Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций соответствующих регионов, в том числе в рамках федеральных, региональных, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений", - сказал Варфоломеев.
По словам сенатора, проектом также предлагается отнести к полномочиям государственной власти разработку и проведение единой молодежной политики. Варфоломеев добавил, что ее реализация на территории субъекта будет возложена на региональные органы государственной власти.
"Законопроектом о молодежной политике предлагается закрепить проведение мониторинга реализации такой политики, уровни такого мониторинга, а также наделить правительство Российской Федерации полномочием по установлению порядка его осуществления", - сказал он и добавил, что проект носит рамочный характер.
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
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