В Совфеде разработали законопроект по увеличению возраста молодежи

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

"Представленные проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции Российской Федерации , которая была, как мы с вами знаем, поддержана на голосовании 1 июля... Говоря о содержании предложенных на рассмотрение проектов, стоит обозначить - первое: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", - сказал Варфоломеев на заседании подкомитета по делам молодежи при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Он отметил, что проектом также предложено сформировать единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории "молодежь".

"Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка", - сказал сенатор.

Он добавил, что в проекте также прописываются цели, принципы и основные направления молодежной политики.

"Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций соответствующих регионов, в том числе в рамках федеральных, региональных, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений", - сказал Варфоломеев.

По словам сенатора, проектом также предлагается отнести к полномочиям государственной власти разработку и проведение единой молодежной политики. Варфоломеев добавил, что ее реализация на территории субъекта будет возложена на региональные органы государственной власти.