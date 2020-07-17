https://ria.ru/20200717/1574473961.html
Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине
Певица Валерия неоднозначно высказалась в инстаграме в ответ на критику со стороны своей подписчицы. РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T05:42
2020-07-17T07:54
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
валерия (алла перфилова)
москва
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Валерия унизила раскритиковавшую ее женщину
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https://ria.ru/20200322/1568987189.html
Теофраст фон Гогенгейм
" ... достойный людей .. " И в каком месте она вся достойная ? Алла Перфилова , что бы быт достойным человеком вовсе не обязательно пить кофе на улице . Это не достоинство - это ( в вашем случае ) показуха . Вот я какая и завидуйте мне по быстренькому . А кто не будет завидовать тот хам и разгружатель вагонов .
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Егор Панкратов
Показуха...
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, музыка, шоу-бизнес, валерия (алла перфилова), москва
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Певица Валерия
неоднозначно высказалась в инстаграме
в ответ на критику со стороны своей подписчицы.
Артистка опубликовала фотографию своего завтрака с веранды одного из ресторанов Москвы
.
"Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе — особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались — вот такие перемены", — отметила Валерия в подписи к посту.
Подписчики в комментариях написали певице комплименты, некоторые назвали ее "труженицей и пахарем", чем привлекли внимание хейтеров, не согласных с тем, что эстрада — это тоже труд.
"Пахарь. Ну, да, микрофончик какой тяжелый", — высказалась подписчица артистки @nadezhda_repina_sarasvati
.
"Правильно, трудится только тот, кто поднимает тяжести. Вы, наверное, мешки грузите?" — с иронией отреагировала певица.
"Ага, вагоны разгружаю", — пошутила ее оппонентка.
"По первому комментарию, кстати, видно", — неоднозначно съязвила Валерия в ответ.
За артистку также вступились ее подписчики, которые осудили высмеявшую ее женщину.
"Валерия столько желчи в людях, сами же захлебнутся! А Вам не хворать!" — @nusiazrumova.
"Мадам, будьте так любезны, поделитесь, вам хамам легче жить и хорошо становится, когда вы свою желчь на достойных людей изливаете?" — @natachakiselewa
.
Валерия нередко отвечает пользователям инстаграма на их комментарии, в частности, и на гневные. Ранее артистка указала
на хамство подписчице, которая обратилась к певице с заявлением, что та ей надоела.