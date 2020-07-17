Валерия неоднозначно ответила высмеявшей ее женщине

"Как я люблю московское лето и завтраки на террасах. Хотя чаще всего завтракаю дома, но начинать день на свежем воздухе с чашечкой ароматного кофе — особенная радость. Теперь это можно сделать даже в ресторанах, которые раньше, до пандемии, до обеда не открывались — вот такие перемены", — отметила Валерия в подписи к посту.