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2020-06-09T07:31
https://ria.ru/20200609/1572660664.html
Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
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РИА Новости

Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине

07:16 09.06.2020 (обновлено: 07:31 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПевица Валерия
Певица Валерия
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Певица Валерия . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Певица Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира в инстаграме женщине и раскритиковала ее за хамство.
Валерия опубликовала анонс прямого эфира с оперной певицей Ольгой Перетятько и попросила подписчиков написать вопросы для их разговора, пообещав взять на заметку лучшие из них. Однако одна пользовательница инстаграма заявила, что певица ей надоела, чем и привлекла внимание Валерии.
"Кто будет слушать ваши эфиры? Неужели вы не понимаете, что надоели уже хуже горькой редьки. Сидите уже на самоизоляции!" — написала @nataliadzyubo.
Комментарий женщины артистка расценила как хамство.
Сергей Шнуров
6 июня, 11:51Культура
Шнуров ответил Валерии на критику
"Вот интересно, Вы понимаете, что детям своим Вы пример показываете? Они же тоже хамить будут, и Вам в первую очередь", — ответила Валерия.
"Разве я вам нахамила? Ведь это правда!" — продолжила ее оппонентка.
"Видите, уже стерлись все границы — что хорошо, а что плохо. Это очень печально", — посетовала певица в ответ.
За Валерию также вступились ее подписчики.
"Каждому свое. Кому-то и пивко на диванчике отлично, больше ничего не надо", — пошутила @gladkusya.
"А мне Вы нисколько не надоели, песни у Вас очень добрые и душевные, видно, что Вы в свое творчество вкладываете массу сил и трудитесь с огромной самоотдачей! А писать, что надоели артисты — это все выходки завистливых невежд из глухомани!" — обратился к артистке @alexsanbrsmirnov.
"Я смотрю так надоели, что вы тут все читаете", — посмеялась @oliga1989.
Ранее в перепалку с пользователями инстаграма вступил муж Валерии Иосиф Пригожин. Продюсеру вменяли просьбы дать ему денег, однако сам Пригожин напомнил, что не просил о помощи для себя.
Иван Охлобыстин
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Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
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РоссияМузыкаШоу-бизнесИнстаграмИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)
Популярные комментарии
Только быдло слушает этих...
9 июня, 07:45
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