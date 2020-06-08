Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин вступил в дискуссию с пользователями инстаграма, одна из которых призвала его не позориться, выкладывая шуточные видео на фоне ситуации с его заявлениями о положении артистов.
Продюсер опубликовал видео, на котором, сидя в авто, пошутил, что ему придется "бомбить", поскольку "сейчас время такое".
Пользователи инстаграма высмеяли этот ролик. В частности, некоторые из них предположили в комментариях, что автомобиль Пригожину подарил Сергей Шнуров, с которым у него был конфликт.
"Зимой снега Ваш Шнуров не подарит", — ответил продюсер.
"Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать", — с иронией отметила пользовательница @croxa2000.
"У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?" — спросил у нее Пригожин.
"С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди", — написала @photograph_elena_.
"А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что", — парировал Пригожин.
Его подписчица @oksanaruggiero возмутилась, что, снимая такие видео, продюсер якобы "еще и жалуется".
"А еще кто жалуется?" — посмеялся Пригожин в ответ.
На вопрос пользовательницы @nemtyshkina о том, нужны ли ему деньги, продюсер пояснил, что они очень нужны, причем всегда и всем.
"Ну-ну, нищие вы наши", — съязвила @_ira_irusa.
"С хлеба на воду перебиваюсь", — пошутил Пригожин на ее слова.
Один из пользователей также заявил, что сдал билет на концерт жены продюсера Валерии, и пообещал больше не покупать его.
"Интересно, когда у нее концерт, на который Вы якобы купили билет и в каком городе? Я наверное, что-то упустил. В планах концертов в связи с короной у нас пока точно нет и не было", — поинтересовался продюсер.
30 мая, 16:13КультураЛепс дал совет "бедствующим" артистам
Ранее в Сети разгорелся скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса. Лидер группы "Ленинград" раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах.
Перепалка знаменитостей привлекла внимание и других звезд.