Пригожин ответил на совет женщины "не позориться"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин вступил в дискуссию с пользователями инстаграма , одна из которых призвала его не позориться, выкладывая шуточные видео на фоне ситуации с его заявлениями о положении артистов.

Продюсер опубликовал видео, на котором, сидя в авто, пошутил, что ему придется "бомбить", поскольку "сейчас время такое".

Пользователи инстаграма высмеяли этот ролик. В частности, некоторые из них предположили в комментариях, что автомобиль Пригожину подарил Сергей Шнуров , с которым у него был конфликт.

"Зимой снега Ваш Шнуров не подарит", — ответил продюсер.

"Бедный, денег нет, не позорился бы такие видео выкладывать", — с иронией отметила пользовательница @croxa2000

"У кого нет? Я разве говорил, что у меня нет?" — спросил у нее Пригожин.

"С такой машиной и еще денег просите? Пошли бы поработали, как обычные люди", — написала @photograph_elena_

"А мы и работаем, как люди, а денег я не просил для себя, если что", — парировал Пригожин.

Его подписчица @oksanaruggiero возмутилась, что, снимая такие видео, продюсер якобы "еще и жалуется".

"А еще кто жалуется?" — посмеялся Пригожин в ответ.

На вопрос пользовательницы @nemtyshkina о том, нужны ли ему деньги, продюсер пояснил, что они очень нужны, причем всегда и всем.

"С хлеба на воду перебиваюсь", — пошутил Пригожин на ее слова.

Один из пользователей также заявил, что сдал билет на концерт жены продюсера Валерии , и пообещал больше не покупать его.

"Интересно, когда у нее концерт, на который Вы якобы купили билет и в каком городе? Я наверное, что-то упустил. В планах концертов в связи с короной у нас пока точно нет и не было", — поинтересовался продюсер.

Ранее в Сети разгорелся скандал между продюсером Иосифом Пригожиным и музыкантом Сергеем Шнуровым. Пригожин рассказал о тяжелом положении артистов после отмены выступлений из-за пандемии коронавируса . Лидер группы " Ленинград " раскритиковал продюсера, который позднее заявил, что Шнуров не избежит "мужского разговора", и призвал извиниться перед певицей Валерией, которую артист также упоминал в своих стихах.