Минкомсвязь опубликовала расписание новых вывозных рейсов в Россию

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Минкомсвязь опубликовала в своем Telegram-канале расписание новых запланированных вывозных рейсов в Россию до 27 июля.
На 19 июля планируется рейс Бишкек — Москва, на 20 июля — Бишкек — Екатеринбург и Токио — Владивосток. Во вторник 21 июля ожидаются перелеты Баку — Жуковский, Душанбе — Москва и Душанбе — Екатеринбург, 22 июля запланированы рейсы Ларнака — Москва и Каир — Москва.
На 23 июля ожидаются рейсы Ош — Москва и Бишкек — Новосибирск, 24 июля — Сеул — Москва. В субботу 25 июля планируются перелеты Ош — Новосибирск и Манила — Владивосток, 26 июля — Ереван — Жуковский и Ереван — Ростов-на-Дону. На 27 июля запланирован рейс Ереван — Калуга.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов — не более 200 человек в сутки.
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