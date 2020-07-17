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Религия и мировоззрение
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Когда нация важнее веры: враги "российской церкви" решили объединиться
На Украине вновь заговорили о создании "единой независимой церкви". Только на этот раз она может появиться на основе послушной стамбульскому... РИА Новости, 17.07.2020
2020-07-17T08:03
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Когда нация важнее веры: враги "российской церкви" решили объединиться

08:00 17.07.2020 (обновлено: 08:03 17.07.2020)
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© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦВстреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с с Епифанием Думенко (слева)
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с с Епифанием Думенко (слева)
© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Олег Налисник. На Украине вновь заговорили о создании "единой независимой церкви". Только на этот раз она может появиться на основе послушной стамбульскому Константинопольскому патриарху Варфоломею "Православной церкви Украины" (ПЦУ) и подчиненных папе Римскому греко-католиков (УГКЦ). О целях и перспективах нового "суперобъединения" — в материале РИА Новости.

Меньшинство сделали "большинством"

Церковный праздник Петра и Павла в этом году прошел на Украине с небывалым размахом. Торжественные службы 12 июля транслировали светские телеканалы — как общенациональные, так и местные.
Так было, например, в Полтавской области. Большинство жителей региона ходят в храмы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) — их порядка полутысячи. Вот только по телевизору они могли посмотреть, как отмечают памятную дату раскольники из ПЦУ и униаты из УГКЦ, в чьих богослужениях православные, согласно канонам, участвовать не могут.
Это довольно странно с учетом того, что у раскольников в регионе всего 150 общин, а у греко-католиков — в несколько раз меньше.
Впрочем, понятие юрисдикции этих структур на Полтавщине довольно размыто. Последние пару лет приходы кочуют: кто-то отколется от УКГЦ и уйдет в "новую церковь", кто-то наоборот.
© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкУчастники крестного хода, организованного Львовской архиепархией украинской греко-католической церкви во Львове
Участники крестного хода, организованного Львовской архиепархией украинской греко-католической церкви во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Участники крестного хода, организованного Львовской архиепархией украинской греко-католической церкви во Львове
Пока что в плюсе остаются униаты. В середине июня к ним примкнули полтавские приходы "Украинской автокефальной православной церкви" (УАПЦ), образованной после Второй мировой войны бежавшими в Канаду украинскими националистами. В конце 80-х они вернулись на родину. Почти 30 лет УАПЦ конкурировала с другой раскольнической общиной — "Киевским патриархатом" преданного анафеме экс-митрополита РПЦ Филарета Денисенко, пока не слилась с ней в конце 2018 года. На базе двух раскольнических организаций и появилась ПЦУ.
Однако полтавские "автокефалисты" не захотели примыкать к новому объединению. Сначала они находились в свободном плавании, а потом предпочли молиться не за стамбульского патриарха Варфоломея, фактического главу ПЦУ, а за папу Римского. Именно этим и отличается УГКЦ от всех остальных церковных структур на Украине. В 1596 году ее основали несколько епископов Киевской митрополии в результате унии (союза) с Ватиканом — отсюда расхожее название: униаты. Священнослужители признали верховенство понтифика и католическую догматику. Однако традиции и богослужебные обряды остались греческими православными.

Сближение на почве ненависти

Руководство обеих "церквей" сделало вид, что перехода полтавских общин будто бы и не было. Никаких заявлений по этому поводу они не делали, хотя верующие ПЦУ писали петиции против этого. Мол, какая разница, в какой они структуре, "лишь бы не с российской церковью".
Собственно, ненависть к России и прихожанам "москальской" УПЦ сблизила лидера ПЦУ Епифания Думенко с главой УГКЦ Святославом Шевчуком, всячески поддерживавшим идею "незалежной" церкви.
"Теперь главным собеседником в экуменическом диалоге для УГКЦ становится уже не Русская православная церковь, а поместная "Православная церковь в Украине", — сказал он через несколько месяцев после дарования томоса об автокефалии ПЦУ.
© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦВстреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с патриархом Варфоломеем
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с патриархом Варфоломеем
© Прес-служба Секретаріату Синоду Єпископів УГКЦ
Встреча главы УГКЦ Святослава Шевчука с патриархом Варфоломеем
Думенко внакладе не остался: поначалу он всячески заявлял, что обе церкви "действуют на благо Украины". А весной прошлого года и вовсе намекнул на объединение.
"На встрече с блаженнейшим Святославом (Шевчуком) мы говорили о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. В этом сотрудничестве мы придем к диалогу, а уже диалог определит, сможем ли мы объединиться", — осторожно произнес он.
А спустя несколько месяцев были созданы совместные комиссии "по укреплению диалога". Тогда украинские СМИ и политологи единогласно утверждали, что ПЦУ в этом процессе "на правах новенького" — то есть всем рулят лидеры униатов. Притом что у них 3800 общин, а у "думенковцев" — около семи тысяч.

Рокировка

Год спустя расклады поменялись. ПЦУ больше не терзает конфликт с Филаретом Денисенко за деньги "Киевского патриархата" — банковские счета суд передал Думенко. Отпал вопрос полной изоляции в православном мире: осенью раскольников признали Александрийская и Элладская церкви.
А тут еще и создатель "новой церкви" экс-президент Петр Порошенко неожиданно стал набирать популярность. Несмотря на то что ему грозит тюрьма по 20 уголовным делам, рейтинг его партии "Европейская солидарность" стабильно растет на фоне падения доверия граждан к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому и его "Слуге народа".
А вот УГКЦ переживает трудные времена. Она стала первой религиозной структурой в стране, испытавшей удар коронавируса: в начале марта болезнь стала активно распространяться по ее общинам в западной части страны. По мере ослабления карантинных мер ее прихожане не особо торопились в храмы. По данным Киево-Галицкой митрополии, службы посещают около пяти процентов от общего числа паствы.
Некогда довольно богатая структура оказалась на пороге финансовой катастрофы. И помощи ждать неоткуда — крупнейшие спонсоры из числа бизнесменов сами переживают кризис, Порошенко занят осенними муниципальными выборами, а Ватикану, которому подчиняется УГКЦ, самому грозит многомиллионная дыра в бюджете из-за пандемии. К тому же у Святослава Шевчука довольно натянутые отношения со Святым Престолом. Сам Папа Римский Франциск неоднократно и публично возмущался, что лидер униатов позволяет себе жесткие политические высказывания.
Поэтому в течение последнего месяца украинскую общественность подогревают слухами о возможном слиянии УГКЦ с ПЦУ. Причем Думенко может стать главой новейшей "единой украинской церкви".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава ПЦУ Епифаний Думенко
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
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Глава ПЦУ Епифаний Думенко
В конце июня Киевский международный институт социологии (КМИС) предложил респондентам не только выбрать "наиболее уважаемого религиозного лидера", как это обычно бывает, но указать главу потенциальной "суперцеркви".
Причем украинских граждан социологи не спрашивали, хотят ли они объединения всех церквей. Их как бы поставили перед фактом, задав вопрос: "Кого бы вы хотели видеть в случае объединения ПЦУ, Украинской православной церкви и Украинской греко-католической церкви?"
Почти половина опрошенных выбрала Епифания Думенко. Четверть — митрополита Киевского Онуфрия, чуть меньше 25 процентов — Святослава Шевчука.

"Чей-то заказ"

Впрочем, ряд украинских СМИ усомнился в том, что данные отражают действительность. Например, еще в 2016 году члены социологического сообщества обращали внимание, что результаты опросов КМИС "поразительно выпали из общего спектра исследований". Иными словами, показывали результаты абсолютно противоположные тем, которые получали другие компании.
Кроме того, пишут СМИ, директор КМИС Владимир Паниотто — сотрудник Киево-Могилянской академии. С ней раскольники сотрудничают давно. А в 2019 году звания почетного профессора КМА удостоили патриарха Варфоломея.
"Все это больше похоже на заказуху: в ПЦУ хотят прощупать почву на предмет объединения с УГКЦ. И подготовить к этому общественность", — отмечает источник РИА Новости в украинских церковных кругах.
Ведь месяцем ранее в этот процесс вмешались из-за рубежа. Евросоюз выделил грант в размере 145 тысяч евро Институту внешнеполитических исследований Украины. Цель — "поиск путей объединения" униатов и раскольников. Проект, как сообщается на сайте Института, поддержал патриарх Варфоломей.
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"Важнее догматов"

"УГКЦ — часть довольно жесткой структуры Ватикана и подчинена папе Римскому. Поэтому Святой Престол не просто не даст благословения на какой-то диалог с ПЦУ, но и будет препятствовать этому", — отмечает в беседе с РИА Новости историк украинского православия Владислав Петрушко.
С учетом того что униатство непопулярно в восточных регионах Украины, для возможного объединения нужен "новый формат", чтобы все были довольны. Например, 20 лет назад, вспоминает эксперт, в стране обсуждали создание "единой церкви" из раскольников и униатов, которая подчинялась бы одновременно и понтифику, и Константинопольскому патриарху.
"Но в политическом плане это очевидно проигрышный вариант. Особенно после громких заявок на автокефалию", — рассуждает Петрушко.
В то же время ПЦУ и униаты сближаются на почве национализма. Для греко-католиков это особенно важно, ведь их костяк — проводники радикальных националистических идей. Например, большинство капелланов "Правого сектора"* — униатские священники.
Поэтому вполне возможно, что прихожане УГКЦ выступят за объединение с ПЦУ. Националистические идеи для них, отмечает собеседник агентства, "куда важнее, чем католические".
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