Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС

"Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана", - говорится в заявлении армянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.