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Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС
МИД Армении назвал нарушением международного гуманитарного права угрозы азербайджанского минобороны нанести удар по Армянской АЭС. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T22:12
ситуация на армяно-азербайджанской границе
вагиф даргяхлы
мид армении
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, вагиф даргяхлы, мид армении, азербайджан, армения, в мире

Армения ответила на угрозы Азербайджана нанести удар по АЭС

22:12 16.07.2020
6642
© РИА Новости / Р. МангасарянАрмянская АЭС вблизи города Мецамор
Армянская АЭС вблизи города Мецамор
© РИА Новости / Р. Мангасарян
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. МИД Армении назвал нарушением международного гуманитарного права угрозы азербайджанского минобороны нанести удар по Армянской АЭС.
Ранее глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы предупредил, что в "случае удара по Мингечевирскому водохранилищу азербайджанские вооруженные силы могут нанести ответный удар по Мецаморской АЭС, что обернется для Еревана трагедией".
"Действия, которыми угрожает министерство обороны Азербайджана, являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права в целом и в частности Первого дополнительного протокола Женевской конвенции. Подобные угрозы являются прямым проявлением государственного терроризма и выражают геноцидальные намерения Азербайджана", - говорится в заявлении армянского МИД, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Внешнеполитическое ведомства Армении считает, что "выступая с такого рода заявлениями, руководство Азербайджана представляет собой угрозу для всех народов региона, в том числе для собственного народа".
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"Мы решительно осуждаем ядерные угрозы со стороны Азербайджана, которые свидетельствуют об абсолютном отсутствии здравого смысла и чувства ответственности у этого члена международного сообщества", - заявили в МИД Армении.
В Ереване считают также, что прозвучавшая угроза министерства обороны Азербайджана нанести ракетный удар по армянской атомной электростанции в Мецаморе "свидетельствует о степени отчаяния и кризисе сознания военно-политического руководства Азербайджана".
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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49715617
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеВагиф ДаргяхлыМИД АрменииАзербайджанАрменияВ мире
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