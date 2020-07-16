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Сенатор прокомментировал возможные манипуляции мнением людей в Twitter
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не удивлен информацией о том, что западные цифровые платформы могли влиять на мнение... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T21:46
совет федерации рф
андрей климов
twitter
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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совет федерации рф, андрей климов, twitter, общество

Сенатор прокомментировал возможные манипуляции мнением людей в Twitter

21:46 16.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов не удивлен информацией о том, что западные цифровые платформы могли влиять на мнение пользователей, блокируя неугодные им сообщения.
Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
"Для нас это неудивительно, мы давно об этом говорили и указывали в докладе комиссии", - сказал Климов РИА Новости в четверг.
По его словам, пользователи должны учитывать эти нюансы, когда заводят аккаунты на зарубежных цифровых платформах.
Наибольшей критике комиссии в 2019 году подверглись Facebook и Google, которых парламентарии обвинили в попытках вмешиваться в дела РФ из-за нарушения избирательного законодательства России. Позднее компании скорректировали правила своей работы, исходя из требований национальных законодательств.
Социальная сеть Twitter
Вчера, 15:02
Эксперты рассказали о возможностях Twitter манипулировать мнением людей
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Совет Федерации РФАндрей КлимовTwitterОбщество
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