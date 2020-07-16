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Депутат Госдумы предложил обсудить в ООН цензуру в Facebook и Twitter
Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелки предложил обсудить на площадках ООН и ОБСЕ вопрос цензуры и навязывания идеологии "американской... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T19:56
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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facebook, антон горелкин, обсе, госдума рф, оон, сша, twitter, общество

Депутат Госдумы предложил обсудить в ООН цензуру в Facebook и Twitter

19:56 16.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелки предложил обсудить на площадках ООН и ОБСЕ вопрос цензуры и навязывания идеологии "американской толерантности" в Facebook и Twitter.
Ранее в четверг портал Motherboard опубликовал скриншоты внутренней системы сервиса Twitter. На них изображены применяемые к каждому пользователю фильтры, например, была ли его учётная запись приостановлена, заблокирована навсегда или же имеет статус защищенной.
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Опрошенные РИА Новости эксперты - замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин и гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин - считают, что опубликованные в сети скриншоты внутренней системы сервиса микроблогов Twitter говорят о том, что сервис манипулирует мнением своих пользователей.
"Я неоднократно говорил о том, что американские социальные сети - и Facebook, и Twitter - довольно активно занимаются цензурой в лучших традициях, я бы так сказал, государств из XIX века ... Причем не только цензура, а навязывание определённой идеологии американской толерантности государствам, которые совершенно другой культуры. Я имею в виду, например, арабские страны", - сказал Горелкин РИА Новости.
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"Мы должны здесь работать в международном правовом поле. Здесь, возможно, имеет смысл нам на площадках ООН это обсуждать, на площадке ОБСЕ. Плюс к этому мы, безусловно, должны модифицировать наше законодательство", - считает Горелкин.
Парламентарий отметил, что уже неоднократно говорил о том, что необходимо воздействовать на американские социальные сети "единственным эффективным способом" - ограничивать их рекламную деятельность в России.
"Плюс к этому, безусловно, они должны открыть представительства в нашей стране, потому что недопустимо, когда, например, российский сегмент Facebook координируется и управляется представительством Facebook в Польше, страны нам совершенно недружественной, которая неоднократно отмечена различными провокациями против нашей страны", - подчеркнул Горелкин.
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