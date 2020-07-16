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Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны
Учёные уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось, рассказал в ходе онлайн выступления на... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T18:10
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353
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мюнстер, лев зеленый, космос - риа наука, мгту имени баумана, российская академия наук, роскосмос, германия

Ученые уточнили возраст окончания формирования Луны

18:10 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛуна
Луна
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Луна. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Учёные уточнили возраст окончания формирования Луны, она сформировалась на 100 миллионов лет позже, чем предполагалось, рассказал в ходе онлайн выступления на международной молодежной научной школе "Исследование космоса: теория и практика", проводимой МГТУ имени Баумана совместно с "Роскосмосом", научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
"Сейчас ведется много расчётов, много споров. И всё лучше мы понимаем это интереснейшее время. Буквально несколько дней назад вышла очень интересная статья, которая оценила время, за которое верхняя кора Луны, которая представляла собой океан, застыла. Оказалось, это время дольше, чем ученые представляли раньше. Луна помолодела примерно на сотню миллионов лет. И теперь самая строгая оценка, что Луна сформировалась 4 миллиарда 425 миллионов лет назад", - сказал он.
Согласно приведенным Зеленым данным, такой вывод сделали ученые Университета Мюнстера в Германии. Они выяснили, что для полного затвердевания поверхности Луны потребовались 200 миллионов лет, а не 35 миллионов лет, как считалось раньше.
Учёный напомнил, что существует две версии образования Луны - формирование вместе с Землей из общего протопланетного диска или после столкновения Земли с планетой Тейя, размером с Марс.
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МюнстерЛев ЗеленыйКосмос - РИА НаукаМГТУ имени БауманаРоссийская академия наукРоскосмосГермания
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