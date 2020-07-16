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Руденко обсудил с послом Азербайджана ситуацию на границе с Арменией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы ситуацию на азербайджано-армянской границе и двусторонние отношения, РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T17:31
ситуация на армяно-азербайджанской границе
полад бюльбюль
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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РИА Новости
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, полад бюльбюль, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире

Руденко обсудил с послом Азербайджана ситуацию на границе с Арменией

17:31 16.07.2020
872
© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюль оглы ситуацию на азербайджано-армянской границе и двусторонние отношения, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Как говорится в заявлении МИД РФ, встреча прошла 16 июля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе", - отметили в министерстве.
Сообщается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину.
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Руденко и Бюльбюль оглы также рассмотрели планы сотрудничества в различных областях на посткоронавирусный период.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных и одного мирного жителя, а также о ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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