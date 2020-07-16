Руденко обсудил с послом Азербайджана ситуацию на границе с Арменией

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, включая текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе", - отметили в министерстве.

Сообщается, что стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение тесного взаимодействия по проблематике противодействия новой коронавирусной инфекции и ее последствиям, а также содействия возвращению граждан двух стран на родину.