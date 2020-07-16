В Азербайджане заявили о гибели своего военного на границе с Арменией

БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об активных боевых операциях в товузском направлении границы с Арменией и о погибшем военнослужащем.
"Шестнадцатого июля, начиная с 5.45 (4.45 мск), на азербайджано-армянской границе в товузском направлении ведутся активные боевые операции. В продолжающихся до настоящего времени боях точным огнем наших подразделений были уничтожены около 20 военнослужащих, одна единица бронетехники, одно радиоэлектронное средство защиты, боевые посты и опорный пункт... (армянской стороны - ред.). Во время боев погиб военнослужащий сверхсрочной действительной службы – солдат Исмаилов Назим Афган оглу", - сообщил РИА Новости глава пресс-службы минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.