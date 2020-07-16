Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана

"Министр также несет ответственность за действие своих подчиненных. Кульминацией стало отсутствие министра на работе. Отсутствие результата в переговорном процессе, хоть и нельзя свалить всю вину только на главу МИД, тут целый комплекс факторов, но так или иначе глава государства посчитал, что несет определенную ответственность за ситуацию, фактически поставил его на вид. Во внешнеполитической динамике нужны были какие-то новые элементы, изменения с учетом складывающейся ситуации", - подчеркнул он.