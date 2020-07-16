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Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана
Отставка главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова связана с отсутствием качественных изменений в работе внешнеполитической структуры и результатов в... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:04
ситуация на армяно-азербайджанской границе
эльмар мамедъяров
сша
армения
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в мире
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, эльмар мамедъяров, сша, армения, грузия, в мире

Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана

16:04 16.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭльмар Мамедъяров
Эльмар Мамедъяров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Эльмар Мамедъяров. Архивное фото
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Отставка главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова связана с отсутствием качественных изменений в работе внешнеполитической структуры и результатов в переговорном процессе по карабахскому конфликту, считает политический аналитик Ильгар Велизаде.
Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией. В четверг Алиев подписал распоряжение об освобождении Мамедъярова от должности, на его место назначен Джейхун Байрамов, занимавший ранее пост министра образования.
"Складывающаяся обстановка на границе с Арменией, естественно, требует от всех причастных исполнительных структур особой готовности и слаженности в действиях. В данном случае МИД является одним из ключевых министерств, которое отвечает за процесс урегулирования, непосредственно ведет переговорный процесс. И в этом случае отсутствие главы МИД на рабочем месте, мягко говоря, вызывает недоумение", - сказал эксперт РИА Новости.
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По его словам, "следует обратить внимание на то, что ранее вокруг главы МИД произошли нелицеприятные случаи, моменты, которые вскрыли факт присвоения государственных средств чиновниками министерства".
"Министр также несет ответственность за действие своих подчиненных. Кульминацией стало отсутствие министра на работе. Отсутствие результата в переговорном процессе, хоть и нельзя свалить всю вину только на главу МИД, тут целый комплекс факторов, но так или иначе глава государства посчитал, что несет определенную ответственность за ситуацию, фактически поставил его на вид. Во внешнеполитической динамике нужны были какие-то новые элементы, изменения с учетом складывающейся ситуации", - подчеркнул он.
В свою очередь политический аналитик Рамия Мамедова считает, что переговорный процесс сведен к нулю. "Действует Минская группа ОБСЕ, которая не дала тех результатов, которые ожидались. В какой-то мере в этом виноват и глава МИД, который вел переговоры. Президент Азербайджана дал ясно понять, что действия главы МИД, который вел переговоры с Арменией, некачественны. Его безрезультатная работа, по сути, и есть сегодняшнее положение дел, когда конфликт идет не в Карабахе, а на границе с Арменией", - подчеркнула аналитик.
Армянские военные занимают позиции на линии фронта в Тавушской области, Армения
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Что остановит конфликт Азербайджана и Армении? Мнение эксперта На армяно-азербайджанской границе возобновились столкновения. В эфире радио Sputnik эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеЭльмар МамедъяровСШААрменияГрузияВ мире
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