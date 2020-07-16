Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" в следующем году

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предлагает провести шествие в следующем году 9 мая, его слова приводятся на сайте движения.
Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится.
"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?", - приводятся слова Ланового на сайте движения.
Таким образом, участники онлайн-заседания Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит.
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
В этом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" проходило в День Победы в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда - виртуального шествия ветеранов по Красной площади. В итоге проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка 3 миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.