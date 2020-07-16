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Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" в следующем году
Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предлагает провести шествие в следующем году 9 мая,... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T16:02
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коронавирус covid-19
бессмертный полк
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
василий лановой
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бессмертный полк, день победы, великая отечественная война (1941-1945), василий лановой, владимир мединский, дмитрий песков, общество

Лановой предложил провести шествие "Бессмертного полка" в следующем году

16:02 16.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: "Столица готовится к 9 мая: акция "Москва – с заботой об истории". 9 апреля 2019
Народный артист СССР Василий Лановой во время пресс-конференции на тему: Столица готовится к 9 мая: акция Москва – с заботой об истории. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой предлагает провести шествие в следующем году 9 мая, его слова приводятся на сайте движения.
Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится.
"Десятки миллионов людей уже приняли участие в памятных мероприятиях, призванных прославить наших отцов, дедов и прадедов. 9 мая, 22 и 24 июня мы вспоминали их подвиг, чествовали живых и почтили память ушедших. Может быть, стоит подумать и провести шествие в полноценном формате в День Победы 9 мая 2021 года?", - приводятся слова Ланового на сайте движения.
Таким образом, участники онлайн-заседания Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" отметили, что заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что шествие, первоначально назначенное на 26 июля, может быть отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что решение о проведении шествия будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки.
Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушного парада Победы в Новосибирске
24 июня, 08:4375 лет Великой Победы
Бессмертный полк пролетел в вертолетах Ми-8 над Новосибирском
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду сообщил, что президент РФ Владимир Путин не предлагал отложить шествие "Бессмертного полка", если новые предложения будут, он их озвучит.
В День Победы 9 мая в 2012-2019 годах во многих городах в России и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в каждой семье личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.
В этом году из-за пандемии коронавируса шествие "Бессмертного полка" проходило в День Победы в онлайн-формате. Любой человек мог отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт одной из партнерских площадок. Был создан ресурс, способный принять огромный поток информации и организовать трансляцию многочасового видеоряда - виртуального шествия ветеранов по Красной площади. В итоге проект "Бессмертный полк онлайн" собрал порядка 3 миллионов участников, а его трансляцию посмотрели более 25 миллионов человек во всем мире.
Акция Бессмертный полк онлайн
29 мая, 11:4675 лет Великой Победы
Марш "Бессмертного полка онлайн" завершен
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75 лет Великой ПобедыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бессмертный полкДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Василий ЛановойВладимир МединскийДмитрий ПесковОбщество
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