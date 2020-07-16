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Азербайджан опроверг сообщения о вылазке на армянскую территорию
Министерство обороны Азербайджана заявило, что спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли. РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:32
ситуация на армяно-азербайджанской границе
никол пашинян
вагиф даргяхлы
минобороны азербайджана
азербайджан
армения
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, никол пашинян, вагиф даргяхлы, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан опроверг сообщения о вылазке на армянскую территорию

15:32 16.07.2020
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© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press ServiceАрмянские военные в Тавушской области
Армянские военные в Тавушской области
© AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли.
Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля. В Минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения, назвав их "вымыслом и дезинформацией". В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что "никогда не обстреливают населенные пункты". Кроме того, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что диверсию на армяно-азербайджанской границе в ночь на четверг совершили свыше 100 спецназовцев Азербайджана.
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"Азербайджанские спецназовцы не осуществляли никаких диверсионных действий на территории Армении, все эти заявления армянской стороны являются очередной дезинформацией... Наши спецназовцы никаких вылазок на армянскую территорию не осуществляли. Соответственно нет никаких потерь ни в живой силе, ни в технике. Потерь среди азербайджанских спецназовцев вообще не может быть, так как они не задействованы в военных действиях на границе с Арменией", - заявил РИА Новости глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы.
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеНикол ПашинянВагиф ДаргяхлыМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияВ мире
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