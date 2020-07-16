https://ria.ru/20200716/1574447263.html
В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию и химии
Единые госэкзамены по обществознанию и химии прошли штатно, без серьезных сбоев, но в пяти регионах ЕГЭ по химии был перенесен на резервный срок, чтобы избежать РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:23
2020-07-16T15:25
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
пензенская область
астраханская область
республика тыва
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200716/1574427471.html
пензенская область
астраханская область
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пензенская область, астраханская область, республика тыва, образование - общество, общество