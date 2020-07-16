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В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию и химии
Единые госэкзамены по обществознанию и химии прошли штатно, без серьезных сбоев, но в пяти регионах ЕГЭ по химии был перенесен на резервный срок, чтобы избежать РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:25
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), пензенская область, астраханская область, республика тыва, образование - общество, общество

В Рособрнадзоре рассказали, как прошел ЕГЭ по обществознанию и химии

15:23 16.07.2020 (обновлено: 15:25 16.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Единые госэкзамены по обществознанию и химии прошли штатно, без серьезных сбоев, но в пяти регионах ЕГЭ по химии был перенесен на резервный срок, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамены по обществознанию и химии, которые участники ЕГЭ сдавали 16 июля, прошли без серьезных сбоев и нарушений... В пяти регионах (Астраханская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва) проведение ЕГЭ по химии было перенесено на резервный срок, чтобы не создавать массового скопления участников в экзаменационных пунктах", - говорится в сообщении.
Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Его продолжат ЕГЭ по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которые пройдут 20 июля.
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