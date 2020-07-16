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В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал очередной выдумкой предложение Киева ввести переходный... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T15:22
николай маломуж
сергей цеков
служба безопасности украины
совет федерации рф
республика крым
киев
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353
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николай маломуж, сергей цеков, служба безопасности украины, совет федерации рф, республика крым, киев, украина, в мире

В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой

15:22 16.07.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал очередной выдумкой предложение Киева ввести переходный период для Крыма с целью возвращения полуострова в состав Украины.
Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж в интервью украинским СМИ предложил переходный период по возвращению Крыма обратно под украинскую юрисдикцию. В частности, по его мнению, в Крыму можно создать "свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов". Маломуж полагает, что со временем полуостров для России станет экономически невыгоден и финансово неподъемен.
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"Это все очередная выдумка и нереалистичное предложение. С этим никто никогда не согласится в России. Крымчане, будучи в составе Украины, все время стремились вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевским властям стоит лучше задуматься о создании комиссии по переходному периоду для налаживания добрососедских отношений Россией.
"Крым никогда не вернется в состав Украины. Единственно правильным решением является создание украинскими политиками и экспертами группы, которая займется поиском путей для улучшения отношений с Россией. Украина неизбежно будет с Россией", - подчеркнул сенатор.
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Николай МаломужСергей ЦековСлужба безопасности УкраиныСовет Федерации РФРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
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