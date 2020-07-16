В СФ назвали новый план Киева по возвращению Крыма очередной выдумкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал очередной выдумкой предложение Киева ввести переходный период для Крыма с целью возвращения полуострова в состав Украины.
Ранее бывший глава службы внешней разведки СБУ Николай Маломуж в интервью украинским СМИ предложил переходный период по возвращению Крыма обратно под украинскую юрисдикцию. В частности, по его мнению, в Крыму можно создать "свободную экономическую зону под международным руководством и с привлечением зарубежных инвесторов". Маломуж полагает, что со временем полуостров для России станет экономически невыгоден и финансово неподъемен.
"Это все очередная выдумка и нереалистичное предложение. С этим никто никогда не согласится в России. Крымчане, будучи в составе Украины, все время стремились вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, киевским властям стоит лучше задуматься о создании комиссии по переходному периоду для налаживания добрососедских отношений Россией.
"Крым никогда не вернется в состав Украины. Единственно правильным решением является создание украинскими политиками и экспертами группы, которая займется поиском путей для улучшения отношений с Россией. Украина неизбежно будет с Россией", - подчеркнул сенатор.