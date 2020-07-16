В Совфеде предложили создать госреестр производителей, использующих ГМО

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России необходимо создать открытый государственный реестр производителей продуктов питания и кормов, использующих ГМО, это повысит информированность населения, заявил первый вице-спикер Николай Фёдоров. В России необходимо создать открытый государственный реестр производителей продуктов питания и кормов, использующих ГМО, это повысит информированность населения, заявил первый вице-спикер Совета Федерации

"Создание открытого государственного реестра использующих ГМО производителей продуктов питания и кормов сделало бы общедоступными актуальные сведения об объемах генномодифицированной продукции, ввозимой на территорию страны и потребляемой нами. Для комплексного регулирования оборота ГМО должна быть выработана единая государственная политика", - заявил он на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования.

Также сенатор выступил за обеспечение контроля за ввозом продукции, содержащей ГМО, и формирование четких контрольных механизмов в этой сфере.

"Действующая законодательная база в этой области в настоящее время не обеспечивает должного и комплексного правового регулирования оборота ГМО и продукции, получаемой с их применением, на территории России", - сказал Федоров.

Вице-спикер напомнил, что в новой редакции доктрины продовольственной безопасности контроль за ГМО отнесен к национальным интересам в сфере продовольственной безопасности. "Содержащие ГМО продукты подлежат государственной регистрации. Механизм регистрации должен быть направлен, прежде всего, на регулирование, ограничение и обеспечение транспарентности присутствия продукции ГМО на российском рынке", - отметил парламентарий.

В то же время, по словам Федорова, сам факт неконтролируемого присутствия и одновременный с обычной сельхозпродукцией оборот продукции, содержащей ГМО, ставит в неравные конкурентные условия добросовестных отечественных товаропроизводителей.