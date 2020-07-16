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Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных
Армянская сторона готова обсудить с Азербайджаном эвакуацию тел погибших военнослужащих при условии прекращения огня, заявила в четверг пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2020
2020-07-16T13:28
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана, азербайджан, армения, грузия, в мире

Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных

13:28 16.07.2020
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© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкПовреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
© Sputnik / Давид Галстян
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Повреждения в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела на армяно-азербайджанской границе в селе Неркин Кармирахпюр в Армении
ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Армянская сторона готова обсудить с Азербайджаном эвакуацию тел погибших военнослужащих при условии прекращения огня, заявила в четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
"При условии прекращения огня и создания соответствующих благоприятных условий со стороны ВС Азербайджана, армянская сторона готова позволить поисковые работы в зоне военных действий для последующего вывоза тел погибших и раненых с поля боя", - написала Степанян в Facebook.
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Ранее Степанян сообщила, что в ночь на четверг армянские военнослужащие пресекли попытку азербайджанской диверсии. Она также заявила об обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес. Степанян отметила, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля. В Минобороны Азербайджана опровергли эти сообщения, назвав их "вымыслом и дезинформацией". В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что "никогда не обстреливают населенные пункты".
Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах - Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес. По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех и ранении десяти военных. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.
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Ситуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны АзербайджанаАзербайджанАрменияГрузияВ мире
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